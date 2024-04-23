英國樓放盤叫價逼高位

受惠於需求上升，英國樓價向高位邁進。根據當地放盤網站Rightmove數據，在截至4月13日的一個月，放盤業主的叫價按年上升1.7%，平均叫價為37.23萬英鎊（約360.7萬港元），較去年5月的有紀錄以來高位僅低570英鎊（約5,522港元）或0.15%。

本輪大單位叫價為68.26萬英鎊（約661.35萬港元），較3月升2.74%。該網站房地產科學總監班尼斯特（Tim Bannister）表示，年初至今業主叫價上升，是由高檔的住宅所帶動。這類住宅買家對高按揭利率較不敏感，而且彈藥充足，換樓能力佳。

同期放盤業主總數按年升12%，成交量升13%，首次置業買家的平均成交價為22.71萬英鎊（約219.72萬港元），按年和按月分別升0.3%和1%。英國利率目前高掛在5.25厘，暫時未知何時減息。班尼斯特稱，雖然這令買家的負擔能力緊張，但樓市和按揭市場穩定，供買家的選擇充足。而成交量增加，表明人們都選擇在這個季節搬家，放盤業主亦意識到，現時是促成交易的最佳時機。

局勢無礙歐6月減息 歐盟方面，歐洲央行管理委員會委員兼法國央行行長Francois Villeroy de Galhau表示，歐央行不會因為油價的不確定而放棄在6月份首次減息。即使地緣衝突確實推高了石油價格，決策者也必須首先分析這種衝擊是否助長了基本價格和通脹預期，這意味央行決策者不會機械地做出反應，並重申：「除非出現意外，否則我們絕不能等得太久」，將於6月開始減息。

他又對明年實現2%通脹目標有足夠信心，認為央行職責是盡力降低經濟活動和就業成本，若外部衝擊對通脹放緩造成威脅，央行始終有能力做出調整。