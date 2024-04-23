紐交所就24小時交易諮詢

正當香港尚未敲定打風交易安排之際，紐約證交所的數據分析部日前諮詢市場參與者是否推行股票24小時交易，包括每周5天抑或7天、通宵交易的人手、通宵交易時段該如何保護投資者。

互聯網券商Robinhood及盈透（IB）提供平日24小時美股買賣，但限於內部持貨。對沖基金Point72撐腰的初創公司24 Exchange（24X）則兩度向美國證交會（SEC）申請開一家全天候交易所，惟分析認為這可行與否應由市場而非SEC決定。

美企盈利惹憂 道指高開 紐交所轄下負責「綜合行情表」（Consolidated Tape，統一報價系統）的委員會（CTA）據報已開始檢討24小時買賣的議題，業界認為24小時買賣一定有需求，但不是整個市場，因為流動性不足和結算風險會令機構投資者卻步，支援人手也是問題。市場相信，延長美股交易時段只能按部就班，事緣交易所直接由SEC監管，比黑池交易嚴格。

10年期美國國債孳息率仍在5個月高位徘徊，周一高見4.67厘，美股3大指數早段靠穩，道指曾升204點，報38,191點；標指曾升29點，報4,996點；納指曾升148點，報15,430點。

美股淡友摩根士丹利首席美股策略師威爾遜稱，參考新訂單等經濟活動調查，美企盈利仍會擴張，只是今年稍後才兌現，並提醒若美國債息維持目前高位，標指最多跌5%。摩根大通則憂慮通脹、地緣政局緊張重新升溫，以及美元轉強，均使現價反映盈利增長預期明顯太樂觀。

企業消息方面，市傳道指成分股、雲端軟件公司Salesforce收購數據管理公司Informatica告吹，因雙方無法就條款達成協議。Salesforce早段曾升3.45%，Informatica則曾挫14.54%。