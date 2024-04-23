IMF估明年印度GDP超日 成第四大經濟體

受累日圓兌每美元的匯率急速貶值，日本可能提早至明年痛失第四大經濟體地位。繼2023年表現慘被德國「爬頭」之後，據外媒按國際貨幣基金組織（IMF）最新預測推算，日本於2025年名義國內生產總值（GDP）料僅錄4.3103萬億美元，屆時恐被印度的4.3398萬億美元迎頭趕上，較原預估超越日本的時間提早一年。

日本63%中小企加薪 即使日本避過連續兩季收縮的技術性衰退，但IMF在4月新報告中，仍小幅修正了印度及日本以當地貨幣計算的GDP預測，而受到日圓持續弱勢影響，按美元計算的日本經濟規模明顯縮水，並拖累日本排名再次倒退，或退居至全球第五大經濟體。相較實質GDP，反映國家經濟規模的名義GDP，更易受到市場價格波動影響。

日本財務省昨公布的調查結果也顯示，有63.1%中型及中小企業在2024年度提高了基本工資，較2023年度的54.3%，激增8.8個百分點，大企業亦由去年的77.9%升至81.1%，反映在人手不足及物價高漲的背景下，加薪勢頭正擴展到中小企業。不過，無法將人工成本轉嫁至售價的中型及中小企業佔50.2%，可見有一半中小日企正苦惱於確保加薪所需的資金來源。

日圓匯率周一繼續「走鋼線」，曾低見154.76兌每美元，徘徊在34年低位，折合每百日圓兌約5.06港元。

反觀新興市場印度，去年第四季GDP增8.4%，超出市場預期，也是6季以來最強。當地政府上月初預料，截至今年3月底止財年，經濟增長將達7.6%，較之前預測7.3%高出0.3個百分點。在逾14億人口為基礎的穩定內需與勞動力增加帶動下，印度央行更預計，2024財年實質GDP將增7%。IMF資料顯示，印度的名義GDP在2014年排在世界第10位，或到2027年有望超過德國，甚至躍居中美之後的全球第三大經濟體。

無獨有偶，FedEx Corp.旗下FedEx Express有份調研的最新研究報告，發現68%的受訪中小企業認為泰國、越南和印尼等東南亞國家發展潛力最大，因經濟增長、文化相似性及不斷優化的貿易協定，提升受訪者對東盟市場的樂觀態度。是次調查共訪問亞太地區不同產業共250名包括創始人與主管等中小型企業負責人。

印度名義GDP有望超越日德