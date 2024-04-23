全球零售商50強 沃爾瑪收入稱冠

上述排行榜乃據零售商的國內和國際零售收入計算分數並進行排名，而上榜的零售商要在至少3個國家或地區進行直接投資。排榜首的沃爾瑪，統計指其國際收入錄962.7億美元（約7,509億港元），整體收入則有6,285.6億美元（約4.9萬億港元）。

屈臣氏國際生意1809億排17 緊隨其後的是亞馬遜，積分及國際收入分別為335.2分及1,051億美元（約8,197億港元）；排第三的是德國超市Lidl母企施瓦茨（Schwarz Group），國際收入有1,199億美元（約9,352億港元）。另本港的屈臣氏集團同樣繼續上榜，排第17位，國際收入為232億美元（約1,809億港元）。

至於排名僅高屈臣氏一位的阿里，統計指其海外的收入由26億美元（約202億港元）略為降至25.8億美元（約201.2億港元），回顧該企在2021年的排名為全球第5。

上季內地46萬家餐飲企執笠 分析認為，阿里在海外業務的敗筆，是曾以AllyLikes應對主攻價廉物美的服飾平台Shein，上線僅兩年後就關閉收場，反映其「出海」進程水土不服。而阿里創始人馬雲早前亦發長文，反思集團內部問題並指阿里巴巴要認清自己，重回客戶價值軌道，而非追求關鍵績效指標（KPI）。

內地各大零售行業競爭有多激烈，觀乎餐飲業的「執笠」數字亦反映一二。事關內媒引用企業查冊平台企查查數據顯示，今年首季注銷和吊銷營運的餐飲企業按年急增2.32倍，至約46萬家。

有指餐飲業因入行門檻較低，所以疫情後不少創業的一是失業，一是手上有錢想投資做餐飲，但因中國整體經濟下滑，消費者收入降低，令到餐飲業備受打擊。

2024年全球零售商50強