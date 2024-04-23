美數碼資產稅表草案惹私隱疑慮

美國國稅局（IRS）近日發布第一個專用於數碼資產交易的稅務報表草案，其被稱為1099-DA，將適用於2025年的納稅申報制度，旨在報告經紀人（Broker）交易的數碼資產收益。分析警告，新草案允許大規模收集比特幣交易者身份，以及額外的加密錢包地址轉帳訊息。

據最新提出的1099-DA草案，經紀人必須使用1099-DA表格向納稅人和IRS報告數碼資產處理的收益。在某些情況下，還需報告數碼資產處理的基礎依據。目前，美國國稅局正在徵求公眾對該表格草案的意見，並指出這份稅表是初步草案，可能仍會根據當局2023年提議的稅收規則最終結果而改變。

威脅去中心化金融發展 CoinDesk引述業界消息指，該稅表引起廣泛擔憂和私隱疑慮，一些加密貨幣公司對美國國稅局將如何識別需要遵守稅務新規的數碼資產經紀人感到緊張，因為除了中心化交易平台以外，國稅局正擬議將錢包服務供應商、去中心化平台和支付處理商納入經紀人範圍，而這意味着，新草案將威脅去中心化金融（DeFi）市場的發展。

比特幣完成「減半」過後，價格趨穩，昨日曾報每枚66,125美元，以太幣則曾報3,213美元。