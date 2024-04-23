紫金去季純利62億升15%

該企上季礦產金產量年增5%，礦產銅產量較去年同期增加5%，另礦產鋅產量下降9%，至於礦場企業毛利率為54.5%，按年上升0.97個百分點。

至於綜觀大行則對金價看法樂觀，其中美國銀行將明年金價預測由平均2,150美元上調至2,500美元，並指可能達至3,000美元，原因是「央行及中國的個人購買需求強勁」，所以估計被視為安全資產的黃金會面臨強烈上漲動力。

此外，本周五美國將會公布聯儲局最重視的通脹指標──3月個人消費開支（PCE）物價指數，亦是左右金價走勢的關鍵。分析指，隨着通脹重燃風險上升，現金存款購買力減少，資金容易流向黃金。

花旗估金價一年內漲20% 花旗認為，一旦進入資產和服務價格上漲而消費和投資減速的周期，股票就會走弱，支撐黃金需求，以基本情景來看，黃金、白銀和銅的漲勢預計在未來3個月內會再升5至10%，並在6至12個月內上升15至20%。