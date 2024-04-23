美商務部：華晶片落後數年

華為上周四開售的新手機Pura 70系列，不夠一周已售罄。

遭美國重點打擊的中國科技巨頭華為接連推出搭載自家系統晶片的貴價智能手機，美國商務部長雷蒙多表示，中國的晶片技術落後美國幾年，「我們擁有世上最先進的半導體，中國沒有」，以此印證美國近年不停封鎖中國取得先進半導體技術的工作有效。

華為Pura 70料賣1200萬部 不過，華為的晶片困局與其手機銷情是兩回事。券商富瑞指，華為上周四開售的Pura 70系列，搭載的麒麟9010晶片應該採用稍作改良的7納米製程，即相當於2019年iPhone 11系列所使用的A13晶片，可是不夠一周經已售罄，並且是在內地智能手機銷量呆滯的大環境下實現。

該行續指，內地今年迄今智能手機銷量按年微升約1%，主要是華為及其他Android機按年有低單位數增長，抵銷iPhone的雙位數跌幅，預期Pura 70今年銷量為1,200萬部，可望使華為的市場份額在內地電商618促銷活動前夕有所擴大。為防更多消費者擁抱華為，上周iPhone 15 Pro及Pro Max在京東、拼多多及蘇寧的折扣率擴大0.7至2.5個百分點不等。

台積電美市股價曾再跌 另邊廂，上周五美國的人工智能（AI）概念股大跌，台積電美國預託證券（ADR）的認沽期權未平倉合約則升至1月之後的高位。儘管台積電沒了華為這個大客依然風生水起，但情況令人憂慮AI題材股爆炒潮冷靜下來，該股尚未見底，周一美股早段續跌1.5%後回穩。

晨星分析指，汽車及工業領域晶片需求偏軟對台積電的影響有限，AI需求近年經常令市場有驚喜，台積電現價依然吸引。該行對台積電ADR公允值的測算為146美元，比上周五收市價高14.33%，但低過52周高位。