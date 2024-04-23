內地LPR不變 財政部研增發儲蓄國債

中國4月份貸款市場報價利率（LPR）一如預期按兵不動，一年及5年以上分別維持3.45厘及3.95厘不變，但4月以來，受部分銀行降低存款利率影響，獲年長投資者青睞的儲蓄國債隨之出現「一債難求」的火熱情況，財政部將採取4項措施滿足需求，包括研究適當增加儲蓄國債的發行規模、調低單人購買上限等。不過，即使儲蓄國債計入一般公共預算收入，首季財政一般公共預算收支缺口仍近9,000億元（人民幣‧下同）。

財政部國庫司司長李先忠昨指，從3月、4月儲蓄國債發行來看，確有局部供需矛盾。當局將增加電子式儲蓄國債網上銷售額度，進一步優化憑證式儲蓄國債的額度分配機制，研究優化憑證式和電子式兩種儲蓄國債發行比例的中長期安排。

首季稅收降幅擴至4.9% 國債資金方面，今年2月，財政部將去年第四季增發的一萬億元國債資金全部提前下達地方；現已將2024年超長期特別國債支出納入2024年預算，正推進前期準備工作。對於首季地方專項債發行放緩，財政部預算司司長王建凡解釋，上季發行規模小於往年，一方面是往年為應對疫情等特殊因素影響，加大年初發行規模，另一方面也與地方項目建設資金需求、季節施工條件等因素相關。

中央今年安排對地方轉移支付10.2萬億元，截至4月上旬，中央對地方轉移支付已下達8.68萬億元。財政部指，各級部門在嚴格落實過緊日子要求、嚴控支出的同時，首季一般公共預算支出規模達6.98萬億元、保持2.9%增長，實屬不易。惟季內一般公共預算收入跌2.3%至6.08萬億元，扣除特殊因素則增2.2%。其中，稅收收入佔4.91萬億元，跌幅擴至4.9%。地方政府基金預算收入更轉跌5.6%，當中的國有土地使用權出讓收入亦轉跌6.7%。

另外，人民幣在岸價昨收報7.2436兌每美元，連跌3日；由官方開出的中間價報7.1043，按日升3點子，而每百港元則兌約92.43元人民幣。