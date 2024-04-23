中資車企鬥劈 股價逆市挫
理想失守百元關 高位冧47% 市值蒸發1813億
內地新能源汽車減價戰打得如火如荼，繼美資大廠特斯拉（Tesla）周日多款電動車減價1.4萬元（人民幣‧下同）之後，其他對手立即反應。理想汽車(02015)昨日隨即全線減價，其中L7系列減價1.8萬至兩萬元，MEGA減3萬元或5.35%至52.98萬元，拖累去年表現冠絕藍籌的理想，股價曾插9.68%，全日收挫8.32%至97.45港元，11個月來首失紅底股地位，由今年2月高位182.9港元累跌47%，市值蒸發逾1,813億港元。
智界補貼小米買家退訂
另方面，為了「截胡」小米集團(01810)的訂單，華為有份的汽車智界拿出5,000元現金補貼給下了小米SU7訂單的買家，即資助已訂小米汽車的買家退訂。平安證券認為，新能源車企在2024年增長受壓，相信價格戰仍將延續，尤其是在10萬至20萬元的主流價格帶。在新能源汽車推動下，全年汽車批發量預計會上升。
國家發改委價格監測中心指，近日深圳市價格認定與監測中心對汽車市場進行了調查巡視，見到今年以來深圳新能源汽車價格普遍下跌，一般跌幅在5至10%左右。受監測的新能源汽車有10款價格下跌，降幅最大的是比亞迪股份(01211)的宋PLUS，售價從年初的15.48萬元降至13.98萬元，下跌9.69%。
惟從供應端看，去年內地新能源汽車產量944.3萬輛，按年增長三成。今年僅比亞迪、問界、理想3家的計劃交付量就增加了230萬輛，而市場需求預測僅有210萬輛增量，市場將長期處於供大於求的狀態，而今年政府工作報告又明確提出，要鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，預計今年將會有150多款新車上市，其中110多款是新能源汽車，競爭將異常激烈，預測價格戰可能以多種形式展開，包括降價促銷和定位下探等。
除了減價，車企如要增長、要盈利，惟有在其他方面下工夫。國有品牌奇瑞汽車繼在西班牙建廠後，將在泰國建立電動車生產基地，項目預計於2025年投產，首階段年產量5萬輛純電和混能車，2028年年產量將擴大至8萬輛。新工廠生產的汽車將在泰國國內銷售，並計劃出口至東盟地區、澳洲和中東等市場。
日本大型車廠本田汽車，據報計劃在加拿大安大略省生產電動車及零部件。本田承諾投資數十億美元用於新設施，處理正極活性材料、生產電池及組裝電池驅動車，使安大略省成為該公司在北美的電動車製造計劃的重要樞紐，而加拿大政府將對部分資金成本提供補貼。
Tesla交付跌 曾研炒兩成人
至於近日又減價又裁員的特斯拉，雖然上周確認裁員一成，但被媒體踢爆，行政總裁馬斯克因今年首季汽車交付量大跌，一度考慮裁走兩成員工，認為裁員比例應與汽車交付量季度跌幅相符。
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