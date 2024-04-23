近六成消費者每季監察信貸報告

信貸資料服務機構環聯調查發現，在香港，84%受訪消費者認同監察個人信貸的重要性，其中近15%更表示非常重要。在這些消費者當中，59%表示至少每季定期監察個人信貸報告。數據均顯示，消費者對維持良好信貸紀錄的意識愈來愈高，因為這將有助他們取得更多所需的新信貸。

調查顯示，在2023年7至9月期間，香港消費者進行信貸監察人數與2021年同期相比激增超過194%，為該全球調查中增長最為顯著的市場之一，估計與疫情因素過去有關。

調查指出，消費者進行信貸監察的各種原因，當中最多受訪者表示借助監察個人信貸開設新信貸帳戶，佔45%；28%則希望藉以更好地管理其債務水平和防範詐騙活動；另有27%透過信貸監察改善個人信貸狀況。

預防詐騙意識提升 環聯研究與諮詢國際副總裁及是次調查報告的作者之一Nidhi Verma指出，過去10年間，消費者對信貸監察的認知和使用情況均見顯著增長，而近年疫情亦驅使消費者更為關注個人財務狀況，同時預防信貸詐騙的意識不斷提升。調查反映信貸教育的重要性，並量化信貸監察對消費者所帶來的好處。

環聯同時調查了香港消費者首次登記使用信貸監察服務的原因及結果。當中最常見的原因為服務免費（33%）、防範詐騙（26%）及改善信貸評分（25%）。然而，在使用信貸監察服務一段時間後，受訪者均表示信貸監察能為他們帶來更多效益，包括了解信貸報告的變化（39%）、學習如何監察和管理個人信貸評分（36%）、獲得更好的信貸優惠（33%）及學習如何定期償還貸款（31%）。