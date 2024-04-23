港銀行家薪酬貴星逾40% 去年料200人被裁

今年以來，有關投資銀行裁員之聲不絕於耳，主要是香港股市交投長期淡靜，新股市場遲遲未見復甦，中國資產估值低迷之下，上市企業融資交易亦大減，投行生意淡薄，削減人手也是意料中事。昨日就有外媒報道，去年料有200名香港銀行家被裁。

報道指出，香港銀行的薪酬較新加坡同業高出40至70%，在投行業務不振之下，這批「高薪」銀行家就成為被「開刀」的對象；若內地經濟持續放緩，料更多跨國銀行會進一步裁減香港員工以控制成本。

瑞銀擬再瘦身 涉前瑞信員工 事實上，今季香港新股市場集資額僅47億元，按年跌30%，創15年新低，新股數量降至僅12隻，遲遲未見似樣的復甦。上周就傳來美資的摩根士丹利擬裁減50個亞太區投行職位，其中大部分屬中港部門。

惟宜留意，其實長年以來，香港的銀行家薪酬都比新加坡吸引，皆因香港的發展機會可觀，能出得起溢價招攬人才，且一定程度亦與香港的住屋成本較高有關。可如今問題出在香港市場景氣長期淡靜，投行無辦法再出溢價招才，故變化不在銀行家薪金，而在於作為僱主的投行利錢淡薄，支薪的能力大不如前。若要銀行家大幅減薪，部分寧願選擇被裁以取得賠償，再離港到其他市場發展。

投行裁員不限於亞太區。收購瑞信後須進行重組的瑞銀，據報今年6月起將啟動新一輪裁員潮，將在6至11月合共5個階段裁員，以節省120億瑞士法郎（約1,032億港元），估計有五至六成原本為瑞信的員工將會被解僱。

法巴傳聘近30人拓華證券 不過，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。消息指法國巴黎銀行已招聘近30名員工，以開展在華證券業務，這是該企在退出與中國的合資企業17年後，重新進入中國市場。據報法巴上周已獲得內地監管部門批准，會先專注於建立其經紀、研究及資產管理部門；而鑑於成本過高及交易前景等考量，該行選擇暫不擴大其在岸投資銀行業務。