惠譽再降4家內銀港澳子企評級展望

國際評級惠譽繼上周將6家中國國有銀行的評級展望下調後，昨日再將4間中資銀行香港和澳門子分行的長期發行人違約評級展望，由「穩定」降至「負面」，包括交通銀行（香港）、中國建設銀行（亞洲）、中國工商銀行（澳門），以及大豐銀行。同時確認其長期發行人違約評級、股東支持評級和短期發行人違約評級。

惠譽預期，母行為子銀行提供支持的意願將保持不變，而交銀香港、建行亞洲及工銀澳門是各自母行的主要海外平台，與母行共享同一品牌，在管理和營運層面與母行高度融合，其作用不可或缺。

惠譽指，交銀香港額外一級資本證券的評級與交行長期發行人違約評級的變化相關聯，若上調交行的發行人違約評級至「AA-」或更高，將同樣上調交銀香港額外一級資本證券的評級，反之亦然。若下調建行亞洲的發行人違約評級，則可能會下調其高級無抵押債券的長期及短期評級。至於交銀香港發行人違約評級的任何變化，亦將引發該行二級債券類似幅度的評級變化。

中金估內銀首季純利升1% 另外，中金預計，內地上市銀行首季營收按年下跌4%，淨利潤按年增長1%，盈利增速較去年繼續走弱，因息差和財富管理收入繼續下滑、資產質量指標方面關注不良生成率趨勢，預計撥備覆蓋率下降，淨利潤增速略有放緩，惟仍看好上市銀行具穩定性的股息及可持續經營能力，能支持股價表現，建議關注首季業績較好的銀行股，H股股息率在7.3至9厘。