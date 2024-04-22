培養5大習慣 學做成功人士

除了在理財上了解「先甜後苦」及「先苦後甜」的利弊，在日常處事學習「先苦後甜」同樣重要，一於「睇少啲電視」，努力培養以下5大習慣，對職場新鮮人肯定無往而不利！

1 學會「偷懶」 微軟創始人蓋茨（Bill Gates）曾經稱，會找「懶人去做難事」，因為他們懂得用最簡單的方法去完成任務。不少打工仔為準時收工，當值的時候都會付出100%的努力去工作，當然比每天加班且效率低的人好得多，但如果學會聰明地偷懶及節省氣力，用最少時間做最多的事，就能夠事半功倍，因此偷懶不一定是壞事。

2 接受批評 接受批評一點也不容易，特別是對於備受父母溺愛、生活在「溫室」的年輕人，不過能做到此舉卻是邁向成功的第一步。雖然忠言逆耳，但成功人士卻非常樂意聽從他人批評，更會邀請別人評論自己的工作，希望從中改善，做得更好。

3 面對失敗 俗語說，失敗乃成功之母，但大部分人都不想面對失敗，不過想要成功，就必須經歷無數次失敗，吸取失敗的教訓並再次站起來才能取得成就。美國著名發明家愛迪生發明電燈失敗6,000多次，有人問他為何仍不放棄，他卻稱至少知道有6,000多種東西不適合做鎢絲。

4 學懂說不 Say Yes比Say No容易得多，原因是人們都想做好人，好人受歡迎及似乎生活得較好，所以Say Yes成為一個自然反應。打工仔宜明白Say No重要，拖低個人生產力的事就應拒絕，否則連自己工作都難以做好。成功人士懂得分清楚優先及重要的事情，拒絕花時間在無謂的事情上，因為明白時間是最有價值及最有限的資產，必須好好珍惜。

5 堅持節儉 不少白手興家的富豪都十分節儉，明白「應使則使」的道理，拒絕先使未來錢，並未看重奢侈品、豪宅及名車這些富人的象徵。「股神」巴菲特投資眼光獨到，獲利豐厚，不過他並未任意揮霍，仍堅持簡樸的生活習慣。買幢豪宅對於身家達天文數字的他其實只是小事，但他至今仍住在1958年以逾3萬美元買入的舊屋。

有錢人也未必一定「揸靚車」。本田（Honda）旗下高階品牌Acura的TSX，就成為Facebook創始人朱克伯格心水之選，售價僅約3萬美元，他更大讚該車安全、舒適及不鋪張。