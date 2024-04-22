6種被動收入 躺着也賺錢

雖說「先苦後甜」的理財之道方為上策，但「下下勒緊褲頭」儲蓄，感覺真的不好受，加上「邊個打工仔唔想喺瞓覺時賺錢？」如能邊打工，邊賺取被動收入，可能令你感覺不太苦，又可以賺取「甜甜」的回報。籠統來說，想躺着賺錢，你可以做一些不用理會、又能持續產生回報的工作或投資，例如敍做高息定期存款、買入高息又穩定的股票、寫Blog或書籍等。

社交媒體市場策略師及內容創作者Katya Varbanova指，賺取被動收入不是甚麼都不做，錢就會從天而降，賺取這類收入的方式是，早段須消耗大量精力及資金去創造一個產品，這個產品之後可以長期帶來收益，並毋須再投入大量資源。

1.商品利潤 利潤收入是指售賣物品的價格，高於買入或創造的價格，買入價與賣出價之差就是利潤收入。不少有正職或正在求學的年輕人早已在電商平台出售貨品，他們可以向全球批發商以較低價格買入商品，再用高於成本價的價錢在電商平台轉售。

2.存息債息 利息收入是指透過儲蓄、投資或借出金錢的複息而賺得的收入，例子包括高收益儲蓄帳戶、政府債券，或貸款予他人而收息。

4.物業租金 租金收入是指買入物業並將其出租而賺得的收入，投資地產是一種賺取被動收入的傳統方式，不過對初出茅廬的打工仔並非輕易做到，原因是需要在前期投入較多資金，例如買入住宅單位須繳付首期，敍做按揭則要定時供款。

5.資本利得收入 如果買入一項資產，並將之出售獲利，獲得的利潤就是資本收益，是被動收入的一種。惟資本收益跟利潤收入不同，資產是自己購買，而不是自行創造或開發。此外，資本收益並需繳納資本利得稅，因此出售資產時應考慮在內。

6.版稅收入 版稅收入對於一般打工仔來說可能有些「離地」，不是那麼容易賺取。這種收入包括為一本書、發明申請專利、製作歌曲或其他音樂作品等而獲得。如果你是書籍的作者，出版商就會向你支付版稅。