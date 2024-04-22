致富智庫：理財先苦後甜 助財務自由

專家籲趁年輕捱苦 免退休生活吃力 「先甜後苦」及「先苦後甜」的理財觀各有捧場客，現今年輕人講求工作與生活平衡（Work-life balance），尤其經歷過疫情後，更着重活在當下與及時行樂，認為返工打拚不再是人生的全部，但年輕上班族正處於累積財富的黃金期，離退休生活仍遙遠，加上目前物價還是高昂，理財上總不能太過任性，欠缺規劃，人工月月清，到底如何從中取得平衡，及早踏上財務自由之路？

宜用投資回報消費 中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，年輕人在理財態度上，宜趁年輕「捱一點苦」，而非「先甜後苦」，避免退休後生活吃力。他並非鼓吹不消費，而是認為要與理財作出平衡，建議可以用投資所得的回報消費。

無論在事業或愛情也好，或者愈早遭遇失敗愈好，讓你有更多時間理解人生，愈會懂得珍惜。新一代父母安排子女體驗「先甜後苦」的人生，不是對他們有所幫助，實情是害了他們。現今小孩物質豐富且備受保護，生活無憂，並不了解適者生存的法則，因此一投身社會打滾時就如失去「保護罩」，不懂應對。

減少支出 月儲逾30% 「先苦後甜」的理財觀大致上是如何操作？儲蓄方法當然是重中之重。財經暢銷書作者龔成認為，人們在年輕的時候，儲蓄率至少要提升至30%以上，否則難以制訂出合理的財務自由計劃。他提醒，如果儲蓄率不夠，不妨考慮在正職以外開拓收入，但同時須減少支出。

外國理財專家Kimmie Greene建議年輕打工仔將月薪四分之一儲起。在20幾歲時儲錢，金額不是最重要，就算只是比較小也不用介意，正所謂積少成多，重要的是養成每月儲蓄的習慣，逐漸就會愈儲愈多。

閱讀進修 學習財經 此外，現今職場新鮮人的「裸辭」風氣盛行，不過打工仔事前須做好財務規劃，宜備有3至6個月應急錢，以應付日常生活需要，方便安心尋找下一份心儀工作。

擁有資產並開拓被動收入，有助加快達到財務自由。龔成認為，打工仔可以在公餘時間學習財務知識，並專注其中一個範疇，例如股票及物業等，但提醒避免一次過在高位入市，也須留意運用策略平衡風險，獲取不俗回報並不難，從而提高實現財務自由的機會。

至於學習財務知識及理論，打工仔可抽空閱讀財經書籍及文章、參加理財課程等，這樣不僅有助自己精明地作出資產配置部署，亦能提升對不同金融商品及服務的認知，作出符合個人長遠利益的決策。如果打工仔擁豐富金融知識，絕對有利股市投資，賺取股息收入。