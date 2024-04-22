券商點股：外圍不穩 恒指續橫行待變
美國聯儲局減息時間預期出現押後的情況下，外圍股市如美股、日股以及南韓股市，都同步展開調整，估計在未來一段時間，仍處於反覆調整的格局狀態。目前市場的風險意識有所提升，以美匯指數作參考，105關口是短線的好淡分水嶺。
基於港股估值偏低，且在過去5個月未有跟隨外圍股市大升，估計港股總體表現將繼續橫行走勢，但恒生指數宜守於3月低位16,095點之上。
宏橋業績可保增長
個股方面，中國宏橋(01378)股價近日出現短線衝高後的回調走勢。美國擬對中國鋼鐵和鋁加徵25%關稅，是拖累股價回調的消息之一。然而，以集團鋁產品的銷售地區分布來看，來自北美地區的收入佔比只有不足0.5%，相信美國加徵關稅的消息對其影響有限。
事實上，宏橋在3月下旬公布去年業績，股東應佔溢利增長31.7%至114.61億元人民幣，業績表現理想是刺激股價向上突破的觸發點。
值得注意的是，倫敦期鋁及上海期鉛價格，在踏入4月後升勢都有所提速，估計可進一步帶動集團業績。建議投資者可於9.6元或以下買入，上望11.2元阻力位，支持位為8.5元。
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