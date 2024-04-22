券商點股：外圍不穩 恒指續橫行待變

美國聯儲局減息時間預期出現押後的情況下，外圍股市如美股、日股以及南韓股市，都同步展開調整，估計在未來一段時間，仍處於反覆調整的格局狀態。目前市場的風險意識有所提升，以美匯指數作參考，105關口是短線的好淡分水嶺。

基於港股估值偏低，且在過去5個月未有跟隨外圍股市大升，估計港股總體表現將繼續橫行走勢，但恒生指數宜守於3月低位16,095點之上。

事實上，宏橋在3月下旬公布去年業績，股東應佔溢利增長31.7%至114.61億元人民幣，業績表現理想是刺激股價向上突破的觸發點。

值得注意的是，倫敦期鋁及上海期鉛價格，在踏入4月後升勢都有所提速，估計可進一步帶動集團業績。建議投資者可於9.6元或以下買入，上望11.2元阻力位，支持位為8.5元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）