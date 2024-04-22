股市估市：攜程受惠內地旅遊需求

港股上周走弱，全星期累跌逾2%。環顧全球宏觀市場，港股可說是最弱一個，恒生指數是少數年初至今仍錄得跌幅的指標指數。美股縱見回調，惟標普500指數及納斯達克指數分別仍錄得5%及4%的升幅，滬深300指數升3%，恒指卻跌近5%。從不少藍籌股在未有特別欠佳消息下仍然急跌，可以推想大型資金正逐步流出港股市場。

技術上，恒指的支持位處於16,100點位置，下一支持則在15,400點，但如果推測屬實，恒指呈現的應是下跌趨勢的波動，而支持及阻力意義亦都不大。

港股短線勿撈弱勢股 從短至中線的角度，投資者宜配置跑贏大市的強勢股份，而不是在跌市之中尋找比大市更弱的股份嘗試撈底，否則只會徒增手頭上蟹貨的數量，而不會出現拉低成本價的期望。

內地各行各業中，旅遊業可算是一枝獨秀。中國旅遊研究院早前發布的《2023年中國旅遊經濟運行分析與2024年發展預測》，去年境內旅遊人數已恢復到2019年疫情前的八成以上，預期今年全年境內旅遊人數將超過60億人次，出入境旅遊人數合計有望超過2.6億人次，較2023年增長近四成。

公司股價相對強勢，惟近日亦隨大市略作回吐，投資者可候375元附近位置收集，中線上望440元，支持位為348元。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）