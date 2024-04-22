匯通天下：美元本季有調整壓力

踏入第二季，美元迄今累升約1.62%，但相信美元強勢或已接近轉捩點。目前才剛進入美國數據季節性轉弱時期，往績顯示，第一季經濟數據利好美元的因素未必能在第二季持續，美國數據動力及預期均在第二季較弱，而美元往往跟隨下跌。

美國國債拋售潮或已近尾聲，減少債息大升空間之餘，亦限制美元表現。雖然較預期強的通脹數據令市場推遲聯儲局減息時間預測，但該局官員的言論亦未有完全排除減息可能性，加上環球採購經理指數（PMI）反彈令大宗商品價格做好，亦提升短線環球經濟增長的預測，不利美元表現。

大宗商品價漲有利澳元 此外，地緣政局對匯市有一定影響，但預期局勢不會全面和廣泛升級。綜合以上因素，給予本季美元較淡的觀點，美匯指數3個月內有機會下試104.91，大宗商品貨幣或可在第二季跑贏，澳元或跑贏其他十國集團（G10）貨幣。

銅價和中國股票做好，加上鐵礦石價格反彈改善澳洲貿易條件，為澳元利好因素。雖然近期澳元兌美元下跌反映避險情緒，但環球再通脹主題和大宗商品價格上升有助支持澳元。

此外，澳洲本地因素維持正面，即使按揭利率上升，就業市場緊張支持消費市場保持強靭。若中東衝突升級，有機會導致環球避險情緒升溫，澳元或跌至今年低位0.6343附近，但若跌穿該水平有機會引發大量買盤趁低吸納澳元，可望帶動澳元上試0.65水平。

日政府干預圓匯機會增 另方面，日圓兌每美元早前跌至接近155水平，令市場質疑日本政府的外匯政策方向，惟仍然相信日本財務省有機會於日圓跌穿155關鍵水平前會入市干預。回顧2022年9月和10月份日本當局入市干預匯市後，日圓曾升約500點子。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪