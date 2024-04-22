拍賣消息：太安樓265萬推 低估價兩成

樓市氣氛轉趨淡靜，拍賣場推多項細價上車盤吸客，其中，港島西灣河太安樓兩房銀主盤，以265萬元推拍，較估價低近兩成。

環亞物業拍賣本周二將推拍約63項物業，上述單位為該屋苑高層24室，單位實用面積約352方呎，開拍呎價約7,528元。該物業銀行網上初步估值約330萬元，現時推拍價低約65萬元，差幅約19.7%。

大埔村屋呎嗌2886元 同場推出上水居屋彩蒲苑B座高層4室銀主單位，實用面積約351方呎，屬兩房間隔，於已補價自由市場開價280萬元，呎價約7,977元。是次開拍價較銀行估值約350萬元，低約70萬元或約20%。

場內亦推拍大埔洞梓村兩個村屋業主盤，其中13號C座中層單位，實用面積約634方呎，開價183萬元，呎價僅約2,886元。另一個同座同面積連天台單位，亦以218萬元推拍，呎價約3,438元。

另外，忠誠拍賣本周三推出約16項物業，當中有細價唐樓單位，包括油麻地碧街大廈高層A室，屬銀主盤，實用面積約561方呎，推拍價288萬元，呎價約5,134元。另一個為旺角太子道西81號高層單位，實用面積約485方呎，現仍連租約，總租金約9,100元，提供3個套房，推拍價250萬元，呎價約5,155元。