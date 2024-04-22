半新盤愈蝕愈甘

瑧頤險守3球破底 近5年貶四成 樓市撤辣帶來的短暫蜜月期已過，二手市場重現時光倒流價。元朗半新盤瑧頤做價險守「3球」，創樓盤歷史新低價，一手業主持貨近5年慘輸近200萬元，樓價蒸發接近四成。同區老牌洋房屋苑加州豪園呎價亦低見「8字頭」，亦為約7年低位。

美聯翟安暉指出，上述瑧頤低層A7室，實用面積約291方呎，一房間隔，業主以約550萬元放盤，因睇淡後市但求套現，最終勁劈約250萬元售出，減幅約45.5%，呎價約10,309元。呎價亦料為項目低位。原業主於2019年6月以約499.8萬元向發展商購入單位，現沽貨帳面虧損約199.8萬元。

加州豪園呎賣$8985 該行陳贊強亦稱，上述為加州豪園蒙尼卡徑雙號洋房，實用面積約1,389方呎，套三房間隔附設花園，早在去年3月放盤，惟一直未能售出，終累減約422萬元或約25.3%，以約1,248萬元轉售，呎價約8,985元。他指出，項目對上一次呎價低於9,000元成交，要追溯至2017年，當時聖地牙哥徑雙號屋以呎價約8,754元轉售。

至於將軍澳日出康城半新盤再添蝕讓個案，美聯劉卓豪指出，區內LP10第2B座低層A室，實用面積約879方呎，放盤4個月減價約40萬元，以約1,140萬元易手，呎價約12,969元。單位2021年10月一手購入價1,370萬元，現大幅貶值約230萬元，跌幅約16.8%。

此外，中原許永生表示，長沙灣碧海藍天6座高層G室兩房戶，累減約72萬元，以約748萬元沽出，呎價約14,930元。原業主持貨3年多帳蝕約150萬元。

10大屋苑周末僅8刁 事實上，樓市購買力經過一輪消化後已明顯轉弱，中原指出，10大屋苑於過去周六、日僅錄8宗成交，按周下跌約11.1%，連續3周買賣個位數，並為8周最少。

期內港島指標屋苑只有鰂魚涌太古城錄得買賣，該行趙鴻運稱，該盤恒山閣高層G室兩房戶，以825萬元連租約售出，呎價約14,200元。資料顯示，該座一個中層同室單位，2021年做價曾達1,000萬元，反映最新個案已跌價約17.5%。

新界上車盤交投同樣緩慢，天水圍嘉湖山莊兩日錄一宗成交，呎價險守八千元。該行伍耀祖表示，項目麗湖居7座低層B室，套三房間隔，以505萬元易手，呎價約8,016元。該盤本月暫僅錄7宗成交，比上月同期64宗，大跌約89%。

最新二手低價及蝕讓個案