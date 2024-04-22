比特幣產出減半 徘徊6.5萬關

本年度市場最關鍵的加密貨幣圈子重大事件——比特幣「挖礦」產出減半，於香港時間上周六正式生效，惟市場似乎早已對此有所準備，幣價表現未有太大反應。比特幣價格於昨日續於6.5萬美元關口附近徘徊。今次是按照比特幣最初的機制，自2012年以來第四次的產出減半，意味着每日新產出的比特幣數目，從大約900個降至450個。

礦工收入縮 掀整合潮 在減半生效後，每個生成區塊的比特幣獎勵減至3.0625個。摩根大通分析師Reginald Smith表示，在其他條件相同的情況下，減半將使「礦工」行業收入減少一半，引發整合及業務關閉潮，同時有望使網絡算力及行業資本開支合理化，這最終對剩餘營運商有利。

按照規則，比特幣「礦工」負責提供算力，為比特幣交易結算及新區塊的產生提供貢獻，並會根據其算力貢獻瓜分新產比特幣作為獎勵，但這項獎勵每隔大約4年就會產出減半，最終「挖礦」將不會獲得新的比特幣，使得發行最終數目固定在2,100萬個，以防止供應量無限增長引發的貶值。

比特幣支持者認為，有限的供應使該幣成為良好的價值儲存工具，不用擔心濫發導致的貨幣購買力下跌。不過，反對者認為比特幣供應不足，從本質上無法成為流通貨幣（難以滿足全世界巨量交易結算需求），而且交易結算需要耗費大量能源，不符合效益，只能視為炒作投資的工具。