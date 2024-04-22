OneDegree保費收入飆 去年1.8億 望實現盈利

4年前正式開業的虛擬保險公司OneDegree，副行政總裁周美華稱，去年全年保費收入錄1.82億元，按年增加58.5%，更較開業時的2020年大增20倍。她透露，有信心實現今年內實現盈利，維持明年取得收支平衡的目標。

74%新單屬寵物保險 該企主打寵物保險，周指，去年有74%新做保單來自寵物保險領域，較2022年時高達九成的佔比減少；家居保險的保費收入亦按年增兩倍，形容目前的策略靠寵物進入家庭市場，繼而吸引客戶購買其他產品，去年投保多於一種產品的保單持有人按年增加2.5倍，屬交叉銷售策略成功。

她坦言，家居保險的續保率較差，主要受累於市場上價格競爭激烈，曾調低部分產品價格應對，同時擴大自身產品的保障範圍，去年11月推出出租及樓宇結構兩個附加保障，選擇附加保障的保單佔比較之前增加三成。由於家居保規模增長強勁，2023年償付比率大幅改善43%。

近期有傳統險企進軍寵物保障市場，她指目前報價、客戶轉化率等後台數據未見有影響，多年來已在市場得到口碑，產品定位清晰，加上年輕人較鍾愛於網上投保的體驗；去年過半數客戶為18至35歲。她又指在香港寵物節及香港貓展期間，業務錄強勁銷售表現，認為市場未見飽和。

火險市場方面，她認為已成功打進過往銀行為主導的市場，去年保費收入較2022年增長近90%，投保客量亦增加48%。按區域劃分，屯門及油尖旺區的火險投保額較多，分別佔整體保單的10.7%及9.5%，周認為或與該區內有較多單幢樓有關。