Tesla中美再劈價 料急需套現

內地新能源汽車減價戰未有停歇，最新由美國大廠特斯拉（Tesla）再開火，公司於中國內地官網顯示，其Model 3/Y/S/X全系在內地減價1.4萬元（人民幣‧下同），是本年至今第二次減價。其中Model 3和Y兩款入場費降至23.19萬元和24.99萬元。分析員謂，或反映特斯拉近期股價挫、大裁員、高管離職等多項不利因素下，公司急需套現謀翻身。

日前該企亦推限時金融置換政策，買車首付可低至7.99萬元，最長享有5年零息貸款。至於在其主場美國，特斯拉亦要降價求售，Model Y在上周六於美國全系降價2,000美元，入場費下調至42,990美元（約33.53萬港元）。另外，該公司花大量資源研發的全自動駕駛（FSD）套餐在美價格也減三成至8,000美元。

特斯拉如此進取，一方面是自身業務不佳。今年首季全球汽車交付量遠低於市場預期，本周出爐的首季毛利率勢將下滑，提早拖累公司市值年初以來蒸發逾3,000億美元。公司近日據報向員工發電郵宣布裁員10%，涉達1.4萬人，包括中國地區。

歐盟汽車銷量挫5% 歐洲對汽車需求亦顯著放緩，歐洲汽車製造商協會統計顯示，3月歐盟汽車銷量按年減少5.2%，創2022年7月以來最大跌幅，4大主要汽車市場銷量全線下滑，德國、西班牙、意大利和法國跌1.5至6.2%不等。分析指，利率高企、經濟氣氛不佳，都打擊買車換車意欲，情況短期內難解決。