內地富戶投資物業熱情不再

商業寫字樓可視為企業家做生意的生財之地，他們往往挑選別墅豪宅等物業時，亦可能講求生活居住以外的增值潛力，這普遍是高淨值人群的入市準則。胡潤研究院發布報告卻顯示，在中國高淨值人群的未來一年投資大計中，今年減磅意願最高的，仍然是傳統的不動產投資。

18%擬減持住宅 12%掟舖 相比去年，內地受訪的高淨值人士對不動產投資的熱情，再次降溫。尤其是住宅，以18.3%位列打算減少投資的項目之首，高於去年的17.7%；其次是商舖，亦佔12%。無獨有偶，他們的經濟信心指數也連降兩年，由2022年的7.2分，下滑至去年的7分及今年的6.8分，接近2021年水平。胡潤百富董事長兼首席研究官胡潤表示，全球經濟面臨許多不確定因素，這兩年中國高淨值人群的經濟信心指數有所下降。

物業配置曾大受高淨值人群追捧，配置類型上，高淨值人群投資更個性化和多元化，商務辦公大樓、商舖等配置不可少。不過，時至今日，眼見大中華地區寫字樓資產價格不斷調整，不少潛在自用業主開始接手商廈。相比傳統投資者，自用業主更看重寫字樓資產的商圈區域、交通及設施配套。