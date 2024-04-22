內房企頻賣商業資產撲水

碧桂園早在1月對外已表明，「在盡力盤活資產」。惟外界意想不到的是，盤活資產以商業資產行先，市傳該企在廣州產權交易所放售多項投資物業，涉及4幢寫字樓、一座商場、5幢租賃住宅，冀籌38億元（人民幣‧下同）。

截至去年12月底止全年，寫字樓佔越秀房託的總收入接近六成，單計廣州國際金融中心的寫字樓部分經營收入為4.27億元，相關物業收入淨額則約3.56億元，按年均跌逾8%，各佔越秀房託整體經營收入約兩成，及整體物業收入淨額24.13%。

廣州國際金融中心跌租 面對激烈市場競爭格局，廣州國際金融中心寫字樓去年完成多家重點租戶續約，整體續租率78%，該甲級寫字樓去年底止的租約單價，以每月每方米計為234.9元，低於2022年底的238.8元。早年向母企越秀地產收購的廣州越秀金融大廈，全年續約率同為78%，租金增幅逾3%。按物業估值看，同處廣州的國金中心及廣州越秀金融大廈錄190.01億元及83.15億元，比2022年底也未見縮水。

越秀房託副行政總裁區海晶上月指，今年在穩健的經濟基礎下，相信對寫字樓業務有幫助，而基金去年為廣州國金中心寫字樓作出結構性調整，包括將零碎單元整合作大平層，成功出租了4層，引入優質租戶。惟她承認，由於寫字樓新供應增加，租金會受壓，只是集團項目身處的區域未有大量供應，料今年租金可望持平。