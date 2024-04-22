華債務佔GDP比率料創新高

儘管今年3月內地信貸增速放緩，投行中金公司亦指，當前實體融資需求偏弱，但有外媒推算內地首季宏觀槓桿率破頂！數據顯示，今年首季內地的債務總額佔國內生產總值（GDP）比例高達293.2%新高，可見經濟增速仍比債務增速慢一截。

今年宏觀槓桿率或破300% 參考國家金融與發展實驗室（NIFD）報告，去年底內地宏觀槓桿率已升至287.8%，料今年槓桿率續升。假設社會債務增速保持在10%，名義GDP增速達到6至7%，則宏觀槓桿率升幅不到10個百分點；但如果名義GDP增速只有5%，則槓桿率增幅將達14個百分點，意味全年宏觀槓桿率將超過300%，換言之，為名義GDP而戰至為關鍵。

不過，投行分析指，內地上季名義GDP按年僅升4.2%，較實質GDP增長率低1.1個百分點，連續4個季度低於實質GDP增速。與此同時，上季社會融資規模累增12.93萬億元（人民幣‧下同），按年少增1.61萬億元。政府發債方面，有內媒統計，今年首季地方政府債券發行規模約1.57萬億元，按年跌逾兩成。其中，新增專案債超過6,000億元。

人行籲推動IMF份額改革 數據顯示，今年1月、2月、3月各地發行地方債規模分別為3,844.5億元、5,599.61億元、6,294.5億元，逐月增加。新增專案債發行自2月亦明顯放量，1至3月各地發行新增專案債規模分別為567.81億元、3,465.88億元、2,307.55億元。分析指，首季發債步伐較去年同期減慢，與政府化債力度有關。

人民銀行行長潘功勝近日出席國際組織會議時，直言會有效防控金融風險，為經濟回升向好創造適宜的貨幣金融環境。對於全球經濟，他認為各國復甦仍不均衡，而目前的工作重點是實現物價穩定。他亦特別呼籲各方合作推動國際貨幣基金組織（IMF）份額改革，及支持IMF協助成員國應對債務風險。