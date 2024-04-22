港股黑期高水 後市仍受地緣局勢困擾

亞洲股市經歷上周五大跌後，市場氣氛仍然偏淡，可是俗稱「黑期」的新加坡港股期指在周日反彈逾100點。市場人士認為，主要因為股匯雙殺後，令亞洲資產變得相對便宜，尤其離岸人民幣上周挫逾0.14%，或吸引資金返回中港股市。不過，大市仍受中東地緣政治風險，以及美國押後減息的預期困擾，短期反覆調整之勢未改，恒生指數還看16,000關能否穩守。

人民銀行今日公布本月貸款市場報價利率（LPR），市場預料一年期和5年期以上LPR持穩於3.45厘和3.95厘不變，原因除了近期人行對一年期的中期借貸便利（MLF）操作維持於2.5厘不變之外，亦因整體金融局勢不穩，料人行目前不會有大動作。

另外，官媒加把口唱好，指今年以來港股首次公開招股（IPO）市場回暖信號頻現，包括智能駕駛科技企業地平線上月正式來港遞交招股書，估值逾600億元人民幣，可望成為今年港股最大IPO等。

另有分析認為，相較一個月前，減息之日目前變得遙遙無期，股市估值需要因而向下調整。惟幸港股「之前升得少」，需要回調的幅度亦較小，除非跌破3月低位16,095點甚至16,000點大關，否則不用太擔心。