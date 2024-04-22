美經濟恐下半年衰退 或減息兩次共半厘

新加坡銀行估美股輪動 資金轉投低估值板塊 市場正密切關注本周的美國財經消息，皆因除了有多項重磅經濟數據出爐外，微軟（Microsoft）等科技巨頭首季業績也快將放榜。新加坡銀行香港分行首席投資辦公室主管鄧永健接受本報專訪時表示，美國下半年仍有機會步入溫和衰退，料年內減息兩次（累計減幅半厘），由第三季開始。他又預期，接下來美股可能會有一輪板塊輪動，資金或從大型科技股流向較低估值的板塊，看好醫療健康、必需消費品、公用事業。

上月PCE物價料升2.6% 美國商務部本周除了發布首季度國內生產總值（GDP）外，還有聯儲局最重視的通脹指標─個人消費開支（PCE）物價指數。綜合市場預測，今年首季美國經濟增長以年率計料為2%，較前一季度少了1.4個百分點。通脹方面，3月PCE物價指數按年升幅料約2.6%，較2月反彈0.1個百分點；而撇除能源及食品的核心PCE通脹則預測為2.8%，幅度按月持平。

緊縮幣策存在滯後效應 自月初公布的消費物價指數（CPI）高於預期後，市場大幅修正了對聯儲局減息步伐的預測，有個別「鷹派」觀點甚至估計今年內會再次加息。不過，鄧永健認為，單靠一兩次經濟數據，很難準確地預測聯儲局的政策走向。他解釋，當局已多次強調會用「經濟數據主導」的方式決定政策，因而市場對數據變得極為敏感，數據的影響甚至大於聯儲局的言論以及先前的預測。

鄧氏坦言，很難估算短期的通脹走勢，甚至因為「數據主導」的緣故，聯儲局並沒有一個確切的減息時間表。話雖如此，從長遠來看，通脹回落的趨勢仍然存在。考慮到住屋成本的回落有滯後效應，而作為領先指標的新簽租約已經開始放緩，相信年底前有條件減息；至於同具滯後效應的貨幣政策，亦可能會把美國經濟推向輕微衰退。

事實上，聯儲局近日發表的金融穩定報告中，發現金融業界亦不諱言高利率是最大的風險，可能會削弱經濟前景。

看好醫健消費品公用股 在CPI公布之前，市場原先已定價了今年內減息3次的預期，只不過當數據與預期有出入時，各類資產都出現了急劇的重新定價（Repricing），導致債息抽升和股市調整。

雖然減息理論上利好債價，但鄧氏仍覺得股市最終會跑贏債券。要留意的是，從去年開始的美股升勢，主要集中在微軟、英偉達等人稱「美股七雄」（Magnificent 7）的大型科技股，儘管這些科技股的盈利表現確實能夠支撐起其高估值，但他以「過度擁擠」（Overcrowded）來形容市場對大型科企的押注。他表示，當股市周期進入更成熟的階段，資金可能會流向其他低估值的板塊。

他指出，去年表現較弱的醫療健康板塊今年表現明顯跑贏大市，同時還看好必需消費品、公用事業。這些板塊的企業，盈利表現雖然不及大型科技股，但估值相對而言卻便宜很多。長線來看，他認為只有通脹能夠維持在合理水平，經濟沒有進入「硬着陸」的深度衰退情景，即使輕微衰退也無妨，股市還會有更大的上漲空間。

鄧永健指，美國短期通脹走勢難料。 美國GDP年率計按季增長 本周環球財金焦點