匯通天下：日圓短線慎防急彈

上周美國公布的消費物價指數（CPI）高於市場預期，導致美匯指數技術上突破重要阻力，升破105大關。在此影響下，非美元貨幣普遍轉弱，尤其是日圓表現疲軟。日圓兌每美元於152的關鍵水平徘徊近半個月後，美國CPI數據的公布終於促使日圓進一步貶值。基於幾個關鍵因素，預計日圓長期趨勢將持續下行。

日央行干預機會增 然而，日圓短期內仍有可能出現急劇反彈的情況，主要是因為日本央行可能會進行短暫而激烈的市場干預。事實上，在4月17日日圓一度急漲，但迅即又回軟，惹來大家猜測是央行干預。若然央行真正干預的話，效果應該會明顯和長久一點，故傾向推猜僅僅是「跟風盤」的操作影響下放大了波幅而已。央行帶來的「真正漲幅」，相信還在後頭。

隨着日圓跌穿152這一關鍵水平後，已無明顯支持位，許多對日圓有深入研究的投資者認為，匯率將繼續貶至160的心理關口。現時觀察到，自3月11日以來，日圓從146左右跌至154.6，並未經歷顯著調整。因此預測隨着美元可能進入調整階段，非美貨幣將迎來短暫的喘息機會。

若日圓短期內明顯跌穿155水平後不回頭，將有可能觸發央行干預。投資者特別是日圓炒賣的投機者，要密切留意在155水平之上的操作，短期愈接近160心理關口，央行干預的機會就愈大。建議持有日圓淡倉的投資者，應考慮在這水平先行獲利，較進取者，甚至可以投機買入日圓期貨認購期權，即使央行最終沒有干預，損失也非常有限。不過，須留意此類期權的流動性一般在歐美交易時間才較理想，亞洲時段可能較難進行買賣。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士）