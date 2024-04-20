宏觀剖析：美或延後減息無礙布局債券

有投資銀行公布4月全球基金經理報告，指近八成基金經理認為全球經濟不會衰退，更有不少基金經理認為經濟將轉強而不是放緩，也表示會持續加注股票，尤其是看好美股及日股。雖然市場普遍認為美國聯儲局將推遲減息步伐，但調查指出，有超過七成基金經理仍認為今年將減息兩次以上。

調查顯示，4月份基金經理對股票配置持續上升，由28%增至34%，當中包括美股及日股，對日股更持續看好。至於行業類別，淨加注的包括科技、銀行、醫療以及工業，而相對看淡的為內地股市。

國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年與明年全球經濟增長率為3.2%，高於原本估算的3.1%，全球通脹估計將從去年的6.8%放緩至5.9%，明年將再降至4.5%，這顯示通脹已緩慢下降，全球經濟增長勢頭穩健。

發美元債融資具吸引力 不過，投資者要注意，近期聯儲局將減息預期推遲，以及中東局勢升溫等不確定因素，全球金融市場再起波動。雖然減息時間將延後，但普遍聯儲局官員均認為今年會減息，故債券仍具有投資吸引力，債價回落之下，可為投資債市提供布局機會。

以往亞洲息率水平較高，控制通脹成效優於美國。由於亞洲過去兩年加息幅度低於美國，相信聯儲局今次減息周期的幅度將高於亞洲，這顯示亞洲相比美國有較大的息差優勢。踏入下半年，政策利率差異擴大，將使利率較低的美元債融資更具吸引力。

另一方面，倘美元轉弱將導致投資者的外匯避險成本降低，可讓亞洲區內投資者對美元債的需求增加。由於聯儲局將於今年稍後時間開啟減息，預料全球追逐高利率情況將增強，這將有利於利率較敏感的亞洲及新興市場美元債的表現。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊