二手轉淡：珀麗灣連錄3蝕讓 海景戶輸百萬

二手樓市開始轉淡，部分業主寧願蝕讓加快離場，馬灣珀麗灣4月連錄至少3宗損手個案，海景單位減價至550萬元售出，持貨約4年樓價帳面蒸發100萬元。

美聯凌光盛表示，上址為19座高層G室，實用面積約532方呎，原則兩房已改一房，最近叫價588萬元，原業主套現換購港島樓，減價38萬元獲外區上車客購入，呎價約10,338元，原業主2020年3月以650萬元購入，帳面貶值約15.4%。

東涌東環月內都錄至少3宗蝕賣。中原陳偉業指，該盤2B座低層9室一房戶，實用面積約380方呎，議價後以480萬元成交，呎價約12,632元，原業主持貨約3年帳面虧損50萬元。

翠濤閣料平手摸出 半新盤「蟹貨」湧現。該行廖忠堅稱，觀塘凱滙5座低層N室，實用面積約758方呎，套三房設計，叫價1,500萬元，減價至1,280萬元獲換樓客購入，呎價約16,887元，5年多帳面貶值139萬元。

美聯劉卓豪表示，將軍澳日出康城MARINI第3B座高層F室，實用面積約380方呎，一房設計，成交價580萬元，呎價約15,263元，逾4年半帳面跌價約8%。

撤辣後市場料錄首宗摸貨。資料顯示，荃灣翠濤閣1座單位，上月以430萬元購入，不足一個月內即以相同價錢摸出，新買家以公司名義購入，原業主帳面平手離場，料蝕使費。

預約睇樓創近8周低 新盤搶客，市場氣氛轉淡，周末二手睇樓量再創新低。利嘉閣指，50指標屋苑今、明兩日錄1,180組預約睇樓，創近8周新低，按周跌約4.5%。

此外，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數最新報146.35點，按周升1.01%，但仍處於逾7年低位，今年累跌約0.58%。4區樓價指數兩跌兩升，新界東按周下挫約1.41%，新界西同期跌約0.57%。