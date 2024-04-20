旺角摩天商廈申建獲批
新鴻基地產(00016)旺角洗衣街綜合商業項目，昨獲城規會批准發展為一幢樓高53層的摩天商廈。發展商對判決表示歡迎，將打造成旺角的「Green Heart」。
集團執行董事陳康祺稱，項目採用公共交通導向模式（TOD）發展，加強社區共融、綠化環境及更佳的連接性和可達性。集團在該區發展多年，項目將與MOKO新世紀廣場及帝京酒店產生協同作用。
上述地盤佔地約12.4萬方呎，該幢商廈建築物高度為主水平基準以上320米，將為同系九龍環球貿易廣場後，九龍區第二高的商業大樓。整個項目總樓面約152.4萬方呎，主要用作寫字樓用途，佔約120萬方呎，基座商場零售面積約20萬方呎。
按要求保留3棵大榕樹
此外，項目將按要求保留3棵大榕樹，並會於地面入口闢設榕樹廣場。社區設施布局上亦作出改善，同時將車輛出入口增至4組，並增建行人天橋接駁黑布街。上址前身為水務署大樓及食物環境衞生署辦公室，其後拆卸改劃為商業地，新地去年以47.29億元投得，樓面呎價約3,103元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：