未補價成交：山麗苑兩房首次升穿3球

儘管整體樓市表現未如理想，但近年以折讓價推售的新居屋，在白居二購買力推動下成為逆市奇葩。粉嶺皇后山山麗苑樓價首次升穿「3球」，兩房戶以306萬元於未補價第二市場售出，不足3年升值約32.6%。

中原蔡天賜表示，上述單位為A座中層14室，實用面積約447方呎，開價約330萬元，減價約24萬元易手，呎價約6,846元，新買家為白居二客。

原業主於2021年7月以230.71萬元購入，現沽貨帳面即賺約75.29萬元。資料顯示，該盤至今已累錄約6宗二手轉讓，對上5宗均為面積較細的戶型。

白居二客追價6萬買建生 屯門公屋建生邨錄白居二買家追價入市個案，祥益黃文樂指，屋邨樂生樓中層12室，實用面積約443方呎，獲同類買家追價6萬元，以206萬元未補價承接，呎價約4,650元。

不過，部分近年高價入市的未補價居屋業主都要損手沽貨。世紀21富山（香港）劉倩彤稱，樂富德強苑A座高層8室，實用面積約404方呎，以455萬元成交，呎價約11,262元。原業主持貨約7年帳蝕約30萬元。