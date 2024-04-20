PARK SEASONS收4千票 超購近23倍

新盤銷售活動持續，周末有至少4個項目合共發售454伙，推售量較上周242伙增加約88%。其中，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，屬全新供應，今日上午起展開首輪銷售，以價單形式發售168伙。該盤昨日已經截票，最終截收4,000張入票，並錄超額認購近23倍。

該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，是日發售的單位全屬一房及兩房戶，有近八成單位折實價低於700萬元。同系列的SEASONS PLACE昨日沽出3A座58樓A室，屬實用面積443方呎兩房戶，成交價706.7萬元，呎價約15,953元。