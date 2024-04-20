PARK SEASONS收4千票 超購近23倍
新盤銷售活動持續，周末有至少4個項目合共發售454伙，推售量較上周242伙增加約88%。其中，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，屬全新供應，今日上午起展開首輪銷售，以價單形式發售168伙。該盤昨日已經截票，最終截收4,000張入票，並錄超額認購近23倍。
該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，是日發售的單位全屬一房及兩房戶，有近八成單位折實價低於700萬元。同系列的SEASONS PLACE昨日沽出3A座58樓A室，屬實用面積443方呎兩房戶，成交價706.7萬元，呎價約15,953元。
市場消息指，鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，過去兩日接獲逾600張入票，按首張價單115伙計，暫錄超額逾4倍。
利奧坊‧壹隅獲批入伙紙
另外，路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，以現樓形式重啟新一輪銷售，今日起發售150伙，當中136伙以價單形式出售，戶型涵蓋開放式至三房間隔，折實價由約333萬元起。
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，最新公布獲批入伙紙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，正準備現樓示範單位。項目最新修訂價單，部分單位定價輕微上調約2至4%。同時，安排18伙於下周二起發售，戶型包括開放式至兩房戶，折實價由460.89萬元起，呎價約21,607元起。
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