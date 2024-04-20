豪宅新盤年內賣135伙

ONE STANLEY的35號洋房實用面積3,102方呎。

ONE STANLEY單日沽4戶 洋房售逾1.15億 整體新盤成交量反彈勢頭放緩，惟豪宅項目表現仍不俗。據統計，今年截至昨日為止，樓價5,000萬元或以上的一手豪宅已錄逾135宗成交，涉及總成交金額超過146億元。建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY首錄成交，海景洋房售價逾1.15億元。

已屆現樓的ONE STANLEY，全盤僅提供82伙。昨日通過招標售出4伙，成交價介乎約5,315萬至逾1.15億元，單日套現近3.14億元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，最新沽出一座洋房、兩伙花園複式戶和一伙天際複式戶，成交呎價介乎約29,446至37,344元。

上述售價及呎價最高均為35號海景洋房，實用面積3,102方呎，四房連書房間隔，設有升降機，附513方呎花園及630方呎天台，連同兩個車位成交，買家以120天即供付款計劃入市。而第11座地下及1樓A室，實用面積2,466方呎四房戶，連同一個車位以逾8,411萬元沽出，呎價約34,111元。

鄭智荣指，項目自開放現樓示範單位以供預約參觀以來，約20天累積接待逾350組準買家參觀，本地客佔約七成，預期月內會有更多成交公布。項目已安排下周二起招標出售9伙，涵蓋洋房及特色戶，實用面積由1,826至3,102方呎。

資料顯示，今年迄今所錄得的5,000萬元或以上的大額成交，較去年同期約116宗多約16%。期內多個豪宅全新盤登場。同屬港島的西半山MOUNT POKFULAM於本月初亦以約3.34億元首度招標沽出一座實用面積4,765方呎的洋房。

今年主要一手豪宅銷情