簡訊一覽
●國泰航空(00293)3月載客188.34萬人次，按年增加42.4%；乘客運載率下跌6.6個百分點至83.8%；同月載貨量按年增10.5%，運載率下跌4.3個百分點至62.7%。首季該企之載客人次按年增55.7%，載貨量則增11.1%。
●中國電信(00728)3月移動用戶數目為4.11億戶，當月淨增191萬戶，首3月累計淨增388萬戶。其中，3月5G套餐用戶數為3.28億戶，當月淨增466萬戶，首3月累計淨增1,006萬戶。另3月有線寬頻用戶數為1.92億戶，當月淨增59萬戶；固定電話用戶為一億戶，當月淨減30萬戶。
●建滔集團(00148)在4月18日獲Hallgain Management於場內以平均價每股14.9848元增持31.15萬股，涉資估計約466.7萬元，持股量由42.61%增至42.63%。
●亞洲水泥(00743)預計今年首3月將錄淨虧損1.29億元（人民幣‧下同），即較去年同期賺4,070萬元由盈轉虧，主要由於產品售價下降所致。
●金融管理專員對華南商業銀行香港分行違反《打擊洗錢條例》罰款900萬元，主要涉及華南香港2012年4月至2018年7月期間，未對某些客戶的交易審查背景及目的以書面方式列明審查結果以持續監察與這些客戶的業務關係，亦未有設立及維持有效措施持續監察與客戶業務關係的責任。
●香港會財局發聲明，注意到坊間流傳一份舉報信，有關羅兵咸永道會計師事務所的質量管理系統，以及對中國恒大(03333)進行審計質素的潛在缺失表達嚴重擔憂，鑑於上述指控的嚴重性，會財局有責任展開調查。
●特斯拉（Tesla）宣布將會在全球裁員逾10%以後，據報在中國的裁員涉及多個部門，而且裁員比例遠不止10%，部分部門將優化30至40%，而個別部門的裁員比例甚至高達五成，其他部門普遍在20%左右。
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