●金融管理專員對華南商業銀行香港分行違反《打擊洗錢條例》罰款900萬元，主要涉及華南香港2012年4月至2018年7月期間，未對某些客戶的交易審查背景及目的以書面方式列明審查結果以持續監察與這些客戶的業務關係，亦未有設立及維持有效措施持續監察與客戶業務關係的責任。