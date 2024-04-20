理想L6冇驚喜 股價插逾7%

L6是一款豪華中大型SUV，將提供Pro和Max兩個版本，全國統一零售價分別為24.98萬元人民幣和27.98萬元人民幣，將在本月開啟交付，是理想車型中最低售價。

理想股價自2月底高位182.9元至今已累跌逾41%，主要受到首款純電動車款、MPV「理想MEGA」銷情不利拖累，早前公司發內部信承認純電戰略節奏誤判。市場原觀望L6的推出能否令理想股價打翻身仗，惟觀其昨日股價表現，顯然是出師不利。

投行摩根士丹利直言，新車L6冇驚喜，售價略高於投資者預期，但是該企首款採用磷酸鐵鋰電池車款，具備良好續航力及充電性能，加上提早下訂的買家可獲得價值兩萬元人民幣額外福利，有助實現每月銷量1.5萬至兩萬輛的目標。

吉控沽富豪B類股套百億 該行又指，L6可迎合龐大的用戶群，加上更大的價格差距，可紓緩市場對同系列L7及L8潛在蠶食問題的憂慮。不過，L7、L8及L9銷售表現，對理想今年實現全年銷售目標56萬至64萬輛亦十分重要，該行期待未來數月有更多合理促銷活動推動L系列銷售，以應對競爭對手推出更多同類車款，維持「增持」評級，美股目標價65美元。