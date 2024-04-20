理想L6冇驚喜 股價插逾7%
理想汽車(02015)正式發布家庭五座豪華SUV（運動型多用途車）－理想L6，惟消息公布後，昨日該企股價反而受壓，低位曾見105元，收報106.3元，跌7.4%，成交高達17.1億元，為全日最大跌幅藍籌。
L6是一款豪華中大型SUV，將提供Pro和Max兩個版本，全國統一零售價分別為24.98萬元人民幣和27.98萬元人民幣，將在本月開啟交付，是理想車型中最低售價。
理想股價自2月底高位182.9元至今已累跌逾41%，主要受到首款純電動車款、MPV「理想MEGA」銷情不利拖累，早前公司發內部信承認純電戰略節奏誤判。市場原觀望L6的推出能否令理想股價打翻身仗，惟觀其昨日股價表現，顯然是出師不利。
投行摩根士丹利直言，新車L6冇驚喜，售價略高於投資者預期，但是該企首款採用磷酸鐵鋰電池車款，具備良好續航力及充電性能，加上提早下訂的買家可獲得價值兩萬元人民幣額外福利，有助實現每月銷量1.5萬至兩萬輛的目標。
吉控沽富豪B類股套百億
該行又指，L6可迎合龐大的用戶群，加上更大的價格差距，可紓緩市場對同系列L7及L8潛在蠶食問題的憂慮。不過，L7、L8及L9銷售表現，對理想今年實現全年銷售目標56萬至64萬輛亦十分重要，該行期待未來數月有更多合理促銷活動推動L系列銷售，以應對競爭對手推出更多同類車款，維持「增持」評級，美股目標價65美元。
另一方面，吉利汽車(00175)母企吉利控股透過美銀證券、高盛及巴克萊，全數出售4,950萬股在瑞典斯德哥爾摩上市的富豪汽車B類股，每股作價285.9瑞典克朗，較前日收市價折讓超過2%，約值13.2億美元（約103億港元）。吉控表示，今次出售符合長期戰略，並仍持有8,850萬A類股，繼續是富豪汽車第二大投資者，又稱今次調整，以及將富豪汽車納入集團汽車製造和投資組合，是集團風險管理及多元化投資戰略一部分。
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