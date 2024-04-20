比特幣減半前勁波動 失守6萬關後倒升

比特幣年內表現

加密貨幣比特幣今日迎來第4次「減半」，亦即每10分鐘的比特幣挖掘量將會減半，來自礦工的供應量將會放緩。昨日其走勢繼續飄忽，中東戰火聲下一度失守60,000美元大關，之後又倒升，曾高見65,255美元；以太幣則反彈逾4%至3,115美元。專門統計加密貨幣期貨倉位和資金流等交易數據的CoinGlass數據顯示，截至昨早上11時，全網爆倉逾一億美元，而由於幣圈近半個月來走勢極為波動，相關斬倉亦比比皆是。

至於發行了比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）的全球最大資產管理公司貝萊德，其行政總裁芬克（Larry Fink）最新強調，比特幣「減半」相當重要，因凸顯了其供應稀缺；又形容比特幣的創造，與央行印發法定貨幣的性質不同，因為它不似印鈔般可以無限制地增發。

他指出，「減半」對比特幣的去中心化、程序化以及其抵抗傳統貨幣通脹壓力十分重要。不過，芬克未有對比特幣價格走勢作出預測。

另邊廂，向來對比特幣嗤之以鼻的摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）又抨擊比特幣，直斥「它是去中心化的龐氏騙局」，強調比特幣是一種欺詐，作為一種貨幣是失敗。他重申，比特幣與避稅、洗黑錢甚至資助恐怖分子等非法活動有關，對其真實和實用程度抱懷疑態度。

灰度現貨ETF累走資千三億 另戴蒙所屬的摩根大通，以及同業德意志銀行均表示，「減半」行情基本上已經被投資者消化，而在本周四數據顯示，灰度（Grayscale）的比特幣現貨ETF「GBTC」單日淨流出8,999萬美元，累計淨流出約166億美元（約1,294.8億港元）。其中摩根大通分析師認為，比特幣在「減半」後將出現下行趨勢，是因市場仍處於超買狀態。

外媒引述Stratos創始人Rennick Palley在給Kitco Crypto一份報告中指出，從歷史上看，比特幣在減半前經歷了一段價格波動期，今年的獨特之處在於減半前突破了之前的歷史新高，這是以前從未發生過的。Palley又認為，比特幣目前面臨減半前的波動性以及之前的高點兩大阻力，通常需要兩至三次嘗試才能最終突破；短期通脹和利率的關注正給比特幣帶來壓力，但長遠而言，市場選擇投資比特幣，作為在央行繼續債務狂潮時保持購買力的一種方式。

美首宗加密幣操縱案定罪 此外，美國最新發現史上首宗加密貨幣市場操縱案，涉及一名波多黎各男子，於去中心化金融平台Mango Markets進行市場操縱，日前遭紐約聯邦陪審團裁定有罪，並於7月29日在曼哈頓聯邦法院判刑。