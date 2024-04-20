Netflix首季多賺78%

拒再披露用戶數據 股價曾挫逾8% 串流影視平台Netflix今年首季業績出爐，收入93.7億美元，按年增長14.8%，比預期的92.8億美元為高；純利按年增78.69%至23.32億美元；每股盈利5.28美元，高於預期的4.52美元；付費用戶按年增長15.9%，至2.69億戶，超過市場預期的2.64億戶。惟公司明年起不再披露用戶數據，拖累股價美股周五早段挫8.84%。

在加強打擊共享帳戶後，上季該企有933萬名付費訂閱新用戶，幾乎是市場預期的兩倍，連續第二個季度高過預期，主因受到包含廣告的套餐訂閱增加帶動；公司目前在逾190個國家擁有客戶，認為有大量增長空間。

市場憂投資前景欠清晰 訂閱人數向來能反映Netflix受歡迎程度，亦是其營收指標之一，乃外界評估業績表現的重要指標。然而，Netflix宣布，將會由明年起停止公布付費用戶數目及每月用戶平均收入（ARPU），並專注於主要財務指標，如收入、盈利、每股盈利及自由現金流等。對此，市場表示質疑，擔心投資前景或不再清晰。

Netflix在致股東信中表示，在該企成立初期，公司幾乎沒有收入或利潤時，會員增長是展示未來潛力的有力指標，「但現在我們正在創造非常可觀的利潤和自由現金流」，也正在開發新收入來源，例如廣告和額外的會員功能。為了更準確地展示公司的業績表現，才決定停止報告季度會員數量及每位會員的平均收入（ARM），未來只會在「用戶數量突破3億」等會員數量達到主要里程碑時，再次披露相關的數據。

取而代之的是，將以收入及經營利潤作為主要財務指標，並以參與度（即觀看時間）作為衡量客戶滿意度的最佳指標。事實上，從單一的定價計劃，發展至不同的收費計劃，並根據每個地區採用不同的價格，每個付費會員都對業績有不同的影響。

該企續稱，串流媒體的成功始於用戶參與，當用戶觀看更多內容時，愈會停留更久，更多推薦Netflix，並對服務給予更高評價，這就是為甚麼該公司一直提供更多關於參與度的訊息，由每周前10名及最受歡迎的排行榜開始，至最近關於Netflix觀看情況的半年度報告，這比任何競爭對手提供的資訊都要多，且預計會提供更多資訊。

展望全年收入最多漲15% 業績指引方面，Netflix預期第二季收入94.91億美元，按年增長15.9%；純利20.63億美元，增長38.64%；每股盈利4.68美元。此外，全年收入預期增長13至15%。

Netflix付費用戶變化