深圳上季跨境人幣收付額1.1萬億

全球百大城市早已佔一席位的深圳，被視為內地外貿城市之首，單計今年首季，深圳市進出口1.02萬億元（人民幣‧下同），為10年來同期首次突破萬億元大關，首季跨境人民幣收付總額亦破萬億元，共錄1.1萬億元。其中，深港之間的跨國人民幣收付額達0.9萬億元，按年激增25.8%，佔兩地間本外幣跨境收付金額的比重高達58.7%，意味人民幣企穩深港兩地第一大跨境結算貨幣地位。

4城市撤首套房貸利率下限 在跨境人民幣業務服務實體經濟方面，深圳的能力持續增強。人民銀行深圳分行負責人昨指，首季實施穩健的貨幣政策，也引導轄內的金融機構，使其對實體經濟的支持力道保持穩固。首季末，深市各項貸款餘額9.6萬億元，增長7.4%。其中，企業貸款是增量的主體，佔各項貸款增量的92%；而新發放企業貸款加權平均利率按年下降0.1厘，新發放個人房屋貸款利率更大減0.71厘。

今年2月，人行宣布對5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）降息0.25厘，下調後，深圳的首套房貸利率由原來的4.1厘降至3.85厘。

一線城市的樓市鬆綁之外，內媒報道，日前有4個城市包括江蘇常州、淮安、泰州及安徽蕪湖，齊齊在一天之內表示，為進一步促進樓市平穩運行，自周五起將階段性取消首套房屋商業性個人按揭貸款利率下限，估計目前逾40個城市階段性取消相關利率下限。長沙市住建局亦發通知，即日起「以舊換新」買新樓人士，可按照「認房不認貸」政策，享受首套房首付比和按揭利率優惠等。