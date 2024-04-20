聯通多賺8% 5G套餐滲透率升

聯通業績公告顯示，截至3月底止一季收入為994.96億元，按年升2.33%；其中單計服務收入為890.43億元，按年增長3.4%。該公司表示，其收入結構不斷優化，首季稅前利潤達72.39億元，按年增長逾一成，繼續保持雙位數增速。

鐵塔純利27億 升11% 截至3月底，聯通移動用戶規模達3.37億戶，5G套餐用戶達2.69億戶，5G套餐滲透率提升至80%。聯通繼續布局於創新科技領域，首季首授權專利達到362件。

至於中國鐵塔，上季收入增長3.34%至239.74億元，其中佔比最大的塔類業務收入增速相對緩慢，按年增長2.19%；而室內分布式天線業務收入增長19.81%，達到20.38億元。其他創新業務方面，智聯業務收入按年增長20.95%至19.74億元，能源業務收入則微增不到1%至9.57億元。

整體收入增長平穩之際，鐵塔純利亦實現不俗增長，按年升11.09%至27.84億元。截至3月底，其塔類站址達到205.9萬個，按年增長0.63%。