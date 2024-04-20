華傳收緊IPO防圈錢 匯金去季1450億買ETF

儘管中國銳意加強前線機構嚴守A股上市公司門檻，市傳多地證監局要求首次公開招股（IPO）輔導企業簽署承諾書，以樹立正確的「上市觀」、不以「圈錢」為目的盲目謀求上市云云。不過，首季由「國家隊」中央匯金入市提振A股的手影同時存在，季內大舉增持至少3隻交易所買賣基金（ETF），估計耗資規模約1,450億元（人民幣‧下同）。

大摩料A股情緒改善難持久 國務院旗下中央匯金在2月作出今年首個護盤公告，揚言擴大交易型開放式ETF增持範圍，當時沒透露增持規模及對象，直至近日基金首季報告出爐而揭曉。據報中央匯金大手筆買入嘉實滬深300 ETF、華夏滬深300 ETF及華夏上證50 ETF，涉及增持基金約156億份、約170億份及約158億份，耗資約530億元、約560億元以及約360億元。

上季真金白銀入市撐A股外，中證監周二發聲安撫維穩，昨更宣布，7月起實施調降基金股票交易佣金費率。投行摩根士丹利指，監管部門迅速澄清市場對新政的疑慮後，A股市場情緒出現邊際改善，但恐難持久，預計A股市場將呈現更多區間波動走勢，因內地低通脹壓力持續，且地緣政治的不確定性或增多。

為有效防範化解金融風險，國家金融監督管理總局周四開會，稱受多種因素影響，目前非法集資風險情勢仍嚴峻複雜，堅決打擊非法集資活動。中央政法委維穩指導局負責人在會上強調，要加大工作協調力度，推動非法集資等犯罪的打擊整治和案件審理，最高法院負責人亦指，各級法院高質效審理非法集資刑事案件，不斷創新執行方式方法，最大限度追贓物，維護民眾財產安全，反映多部門正聯手維穩金融工作。

首3個月吸外資減逾26% 不過，首季內地吸外資規模大減，實際使用外資（FDI）僅錄3,016.7億元，按年跌26.1%。商務部外國投資管理司負責人吉小楓解釋，有受高基數因素影響，但看到引外資結構優化。如製造業實際使用外資達810.6億元，其中高技術製造業引資達377.6億元，兩者佔引資比重較去年同期分別提高2.3個百分點和2.2個百分點。商務部聯同人民銀行等10部門推新政，進一步支持境外機構投資境內科企。

同時，內地網絡零售增速持續，商務部昨指，首季網上零售額達3.3萬億元，按年增12.4%。服務消費繼續推動增長，商務部重點監測網絡服務消費增長28.5%，其中在線旅遊大升95%。實體商品網上零售額亦升11.6%，佔社會消費品零售總額比重達23.3%。另外，市傳內地有關支持跨境電商發展的實施意見有望近期出台，以加快推進跨境電商綜合試驗區建設，提升監管便利化。