標普：內地財政刺激措施正失去效用

中國經濟增長勢頭日漸疲軟，市場信心低迷的情況難以解決。標普全球評級表示，中國財政刺激政策正在失去效用，而且債務水平高企，也限制了地方政府財政政策的力度；又指目前內地的政策只能為工業及消費產業升級爭取時間，而工業、消費和投資仍將是未來增長的主要動力，惟部分行業產能過剩，可能會在短期內引發價格下滑。

關注工業產能過剩問題 標普分析師指出，財政刺激是爭取時間的策略，如果項目專注於提振消費或提高附加價值的產業升級，則可能換取一些長遠利益；相信高科技行業將持續推動中國工業升級以及支撐經濟長期增長。話雖如此，工業產能過剩亦成為市場關注的問題，尤其目前中國的通脹率長期低迷。

債務水平仍困擾地方政府，2020至2022年數據顯示，較富裕城市的地方政府財政刺激力度普遍更大及有效。分析指，高收入城市因受房地產市場下行的影響相對較小，並且有更強的工業基礎，消費在經濟下行時也相對具韌性。標普指：「鑑於財政限制和效率下降，預計地方政府將專注減少繁文縟節，並採取其他措施改善商業環境，及支持長期增長和生活水平」。

下調利豐評級 展望穩定 另邊廂，正當中國與西方貿易走向脫鈎、香港轉口港地位下滑之際，標普亦把港資消費品貿易企業利豐的長期發行人信用評級從「BB+」下調至「BB」，原因是該公司去年業績疲弱，反映其業務恢復需時比預期中更長。

標普指出，去年利豐的收入下降了19.3%，差過原先預測的按年持平。回顧去年情況，由於庫存水平高，銷售緩慢，許多零售商在上半年的初期訂單疲弱，而在下半年訂單下降的勢頭有所減緩。不過，標普對利豐的前景展望為穩定，並且認為去年其業務表現已經觸底，未來一到兩年內將重建其供應鏈優勢。根據預測，利豐到2025年時收入有望重新超越2022年。