產經

中美科技汽車博弈升級

新款iPhone在內地銷情遠遜過往產品。 新款iPhone在內地銷情遠遜過往產品。
新款iPhone在內地銷情遠遜過往產品。
內地逼Apple下架WhatsApp等 墨傳停華電動車獎勵
美國財長耶倫的訪華之旅儘管上周才結束，惟中美兩國之間的經貿關係仍未盡收復，最新更在科技、汽車等重要範疇互相過招、摩擦升級！昨日蘋果公司（Apple Inc.）就應內地網信辦要求，將WhatsApp、Threads等由其內地應用程式商店下架。至於美國據報向墨西哥施壓，要求他們停止向中國電動車生產商提供激勵措施。要留意，今年正值是美國大選年，雖則外界憧憬兩國可以重置「壓艙石」改善關係，但實情利益掛帥之下談可容易，乍暖還寒只會是兩國關係的常態！
Apple發言人稱，網信辦是出於國家安全考慮，要求他們下架相關應用程式，強調公司雖然持不同意見，惟有義務遵守營運所在國家的法律。
有分析指，Apple今次低頭，是與其iPhone銷情在中國「跌落神壇」有關。事緣近期華為的國產新機頻頻面世，既有「Mate 60系列」又有「Pura 70系列」，價位均直接對標iPhone，衝擊Apple的手機霸主地位。
華為回歸衝擊iPhone銷情
數據顯示，2月iPhone的在華出貨量按年跌33%，是連續兩個月下挫。事有湊巧，Apple行政總裁庫克（Tim Cook）上月亦出訪中國，由與內地明星拍片以至現身上海新旗艦店，均被指是借人氣谷iPhone銷情，可見華為重新崛起對Apple的影響可謂來勢洶洶。
不過，美國一方亦絕非毫無還擊之力，他們近年就利用有「美國後花園」之稱的墨西哥為棋子，遏制內地汽車產業的拓展海外市場步伐，力阻內地汽車對美國國家安全構成威脅。
消息指，美國貿易代表辦公室經已向墨西哥施壓，要求他們與中國汽車製造商「保持距離」，將中國車企排除在「北美自由貿易協定」建立的自由貿區之外。墨西哥官員亦曾於1月跟比亞迪股份(01211)高層召開會議，表明不再提供激勵措施，包括是汽車製造商減稅、低價土地等獎勵措施，同時暫停跟車企開會。
美墨協定不利對華貿易
至於比亞迪等車企之所以在墨西哥扎根，全因中國汽車製造商只要符合一定生產汽車數量規定，商品又具一定比例的當地組裝和零件，如至少75%的核心汽車零件，即可在美國銷售電動車。
事實上，近年中墨關係愈趨密切，中國已連續多年成為墨西哥第二大貿易夥伴，部分原因與中美博弈下，部分中國商品轉經墨西哥進口美國有關。但隨着美國與墨西哥簽訂《美墨加協定》，一定程度不利中墨經貿，美國近年更公開要求墨西哥與中國車企保持距離，時值中美車戰如火如荼，傳來墨西哥叫停對中國車企的激烈措施，實不讓人意外。
南京大學國際關係學院執行院長、教授朱鋒認為，美國對中國的打壓戰略已經成型，難出現實質性變化，華府亦正緊盯中國在拉丁美洲、中東、歐洲及非洲等地影響力，隨着美國大選臨近，不能低估中美戰略博弈將會激化。
中國封鎖美國科技巨頭旗下網站及應用程式中國封鎖美國科技巨頭旗下網站及應用程式
中國封鎖美國科技巨頭旗下網站及應用程式
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc