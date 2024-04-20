中美科技汽車博弈升級

內地逼Apple下架WhatsApp等 墨傳停華電動車獎勵 美國財長耶倫的訪華之旅儘管上周才結束，惟中美兩國之間的經貿關係仍未盡收復，最新更在科技、汽車等重要範疇互相過招、摩擦升級！昨日蘋果公司（Apple Inc.）就應內地網信辦要求，將WhatsApp、Threads等由其內地應用程式商店下架。至於美國據報向墨西哥施壓，要求他們停止向中國電動車生產商提供激勵措施。要留意，今年正值是美國大選年，雖則外界憧憬兩國可以重置「壓艙石」改善關係，但實情利益掛帥之下談可容易，乍暖還寒只會是兩國關係的常態！

Apple發言人稱，網信辦是出於國家安全考慮，要求他們下架相關應用程式，強調公司雖然持不同意見，惟有義務遵守營運所在國家的法律。

有分析指，Apple今次低頭，是與其iPhone銷情在中國「跌落神壇」有關。事緣近期華為的國產新機頻頻面世，既有「Mate 60系列」又有「Pura 70系列」，價位均直接對標iPhone，衝擊Apple的手機霸主地位。

華為回歸衝擊iPhone銷情 數據顯示，2月iPhone的在華出貨量按年跌33%，是連續兩個月下挫。事有湊巧，Apple行政總裁庫克（Tim Cook）上月亦出訪中國，由與內地明星拍片以至現身上海新旗艦店，均被指是借人氣谷iPhone銷情，可見華為重新崛起對Apple的影響可謂來勢洶洶。

不過，美國一方亦絕非毫無還擊之力，他們近年就利用有「美國後花園」之稱的墨西哥為棋子，遏制內地汽車產業的拓展海外市場步伐，力阻內地汽車對美國國家安全構成威脅。

美墨協定不利對華貿易 至於比亞迪等車企之所以在墨西哥扎根，全因中國汽車製造商只要符合一定生產汽車數量規定，商品又具一定比例的當地組裝和零件，如至少75%的核心汽車零件，即可在美國銷售電動車。

事實上，近年中墨關係愈趨密切，中國已連續多年成為墨西哥第二大貿易夥伴，部分原因與中美博弈下，部分中國商品轉經墨西哥進口美國有關。但隨着美國與墨西哥簽訂《美墨加協定》，一定程度不利中墨經貿，美國近年更公開要求墨西哥與中國車企保持距離，時值中美車戰如火如荼，傳來墨西哥叫停對中國車企的激烈措施，實不讓人意外。

南京大學國際關係學院執行院長、教授朱鋒認為，美國對中國的打壓戰略已經成型，難出現實質性變化，華府亦正緊盯中國在拉丁美洲、中東、歐洲及非洲等地影響力，隨着美國大選臨近，不能低估中美戰略博弈將會激化。

中國封鎖美國科技巨頭旗下網站及應用程式