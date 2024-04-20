聯儲放鷹 道指仍高開 大好友轉軚勸勿撈貨

再有聯儲局官員「放鷹」指不用急於加息，市場氣氛出現明顯轉變。有一直看好美股的大好友突然改變態度，警告投資者不要輕易入市撈底。大型基金公司Vanguard更警告，債市正處於危險邊緣，假如10年期美國國債孳息率觸及4.75厘的關鍵位，可能引發大量止蝕盤離場，把債息推高至5厘。

倘債息續升 恐惹拋售潮 作為本輪美股牛市旗手的Fundstrat研究主管Tom Lee警告，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）近日飆升，有機會加劇投資者的拋售，為股市帶來短期壓力。他未有放棄長期看好美股的觀點，但表明投資者要慎重部署，緩慢地買入。

隨着減息預期遭到打壓，紐約聯儲銀行行長威廉斯亦跟風支持不減息，甚至表示必要時可以再次加息，進一步強化聯儲局的「鷹派」立場。Vanguard國際利率主管Ales Koutny警告，目前市場上已有不少投資者的長期國債持倉已錄帳面虧損，只是未願止蝕離場，但假如債息進一步上升，可能會觸發急劇的拋售潮。

美股3大指數周五早段個別發展，道指曾升224點，報37,999點；標指跌20點，報4,990點；納指跌180點，報15,421點。

企業消息方面，消費品巨頭寶潔（P&G）於截至3月底止一季收入為201.95億美元，按年升0.63%；純利按年升10.5%至37.54億美元。根據該公司業績數據，匯率於上季對整體收入產生兩個百分點的負面影響，某程度上反映強美元對於收入來自全球各地的跨國企業並不友好。

寶潔加價抵銷匯率衝擊 不過，寶潔的產品價格調整帶來3個百分點的收入提振，足以抵銷匯率衝擊，意味額外的成本能夠轉嫁予消費者。該公司股價早段曾跌1.8%。

另外，美國運通上季扣除利息成本後收入為158.01億美元，按年升10.64%；其中淨利息收入（NII）按年升26.34%至37.69億美元。季內純利24.05億美元，按年升34.5%。該公司維持全年收入增長9至11%的預測不變，其股價早段曾升3%。