中央5招撐港金融 放寬ETF通產品範圍

滬深港交易所已達成共識，擬適度放寬合資格股票ETF的平均資產管理規模要求，降低南向港股通ETF產品的港股權重和港股通股票權重要求，北向滬股通、深股通ETF產品做對等調整；並擬總體參照兩地股票和ETF互聯互通制度安排，將兩地合資格的REIT納入滬深港通標的。

港股通擬納人幣櫃台

此外，兩地已就人民幣股票櫃台納入港股通的相關業務方案初步達成共識；另擬推動適度放寬互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構。中證監亦表明支持符合資格的內地產業龍頭企業赴港上市融資，冀能激活港新股市場。