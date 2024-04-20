中央5招撐港金融 放寬ETF通產品範圍
中國證監會宣布，為了優化滬深港通機制，支持香港提升國際金融中心地位，將採取5項措施，包括放寬滬深港通下股票交易所買賣基金（ETF）合資格產品範圍、將房地產投資信託基金（REIT）納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃枱納入港股通、優化基金互認安排，以及支持內地產業龍頭企業赴港上市。
滬深港交易所已達成共識，擬適度放寬合資格股票ETF的平均資產管理規模要求，降低南向港股通ETF產品的港股權重和港股通股票權重要求，北向滬股通、深股通ETF產品做對等調整；並擬總體參照兩地股票和ETF互聯互通制度安排，將兩地合資格的REIT納入滬深港通標的。
港股通擬納人幣櫃台
此外，兩地已就人民幣股票櫃台納入港股通的相關業務方案初步達成共識；另擬推動適度放寬互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構。中證監亦表明支持符合資格的內地產業龍頭企業赴港上市融資，冀能激活港新股市場。
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