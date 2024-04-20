印尼三重干預托匯 越南央行預告出手

一眾亞洲貨幣在美元強勢的背景下近日連連大跌，各地都上演本幣防衞戰。印尼盾曾跌至4年低位，低見16,316兌每美元，單日最大跌幅逾0.9%。印尼央行官員表示，會入市以維持市場信心，並正進行「三重干預」，特別是在即期外匯市場，和國內無本金交割遠期外匯市場。

印尼下周或加息半厘 印尼財政部長Sri Mulyani Indrawati表示，會與央行行長密切合作，以便能夠調整宏觀策略以適應本輪的匯價壓力，重點是確保財政政策能夠發揮「有效和可信的減震作用」。印尼央行行長Perry Warjiyo謂，將繼續透過外匯干預和其他必要措施支持印尼盾。該央行將於下周三議息，經濟師認為，屆時有機會加息半厘，令基準利率升至6.5厘，以收窄與美元的息差，遏止本幣進一步下跌。

越南盾亦同一命運，昨日曾見紀錄低位25,463兌每美元，其後在25,456.5水平上落，跌幅約0.22%。越南央行表示，官員們準備干預外匯市場，與南韓和印尼等亞洲國家一起抗衡美元走強。該行將以25,400越南盾兌每美元的匯率向銀行出售美元；又表示今年將專注於穩定外匯和黃金市場，並將於下周一拍賣黃金。

不過，分析表示，越南西貢商業銀行（SCB）之前捲入該國史上最大金融詐欺案，央行已落實提供240億美元「特殊貸款」打救SCB，被指是「動搖國本」之舉。如今再要救匯價，顯得疲於奔命，難有足夠彈藥干預匯市，相信短期內都要以加息應對。

其他亞幣如韓圜，經已是連續第二日下跌，昨日跌0.13%，報1,381.26兌每美元。南韓央行行長李昌鏞表示，最近韓圜波動有些過度，但央行具備應對匯率波動的工具。

人幣官價逾個半月低 新台幣則貶約0.45%，創8年新低，曾見32.529兌每美元，或0.24兌每港元。人民幣中間價則報7.1046兌每美元，較上一日中間價跌26點子，創逾一個半月新低，與市場預測偏離重新擴至1,400點子以上。

日圓在近期多番貶值後，昨日則靠穩，升約0.1%，兌每美元報154.47，兌港元為5.07算。日本央行行長植田和男對媒體稱，日圓貶值導致物價上漲的趨勢，「如果影響大到不容忽視的程度，那麼貨幣政策的改變也是可能的」。