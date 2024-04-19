捕捉升浪門路多 總有啱心水

要捕捉金價升浪，投資者固然可以投資較簡單的實金、紙黃金，但由於不牽涉槓桿，大家或嫌回報不夠豐厚，且要找地方儲存實金是一個大問題。

SPDR金ETF屬全球性主流ETF，所以規模自然屬巨無霸級別，資產管理規模達4,981億元。以SPDR金ETF現價報1,723元，每手5股，入場門檻為8,615元。費用率為0.4%。2023年追蹤誤差為負1.05%，過去12個月追蹤誤差為負0.0408%。

其他以小本博取較大潛在回報的選擇，可考慮黃金期貨、黃金期權、黃金相關窩輪等產品。當然，金礦股及金飾股涉及不同的經營及管治等因素，波動性普遍會高於金價，與金價相關性亦有高有低，有機會看中金價趨勢而輪價不跟。

滙豐最新推出正式面向香港零售客戶的代幣化黃金──滙豐黃金代幣（HSBC Gold Token），標榜為「首個獲香港證監會認可」、「以分散式帳本技術為基礎」的代幣化零售投資產品。滙豐指出，黃金代幣透過旗下數碼資產發行平台「HSBC Orion」支援運作，客戶可在「HSBC HK App」及線上理財平台進行交易。

滙豐黃金代幣有別紙黃金 該產品雖屬紙黃金計劃，同樣不涉及實體黃金交收、沒任何收費，但有別一般紙黃金，因透過分布式分類帳技術（DLT），黃金代幣是在滙豐分散式帳本內，由儲存於滙豐金庫中實金支持的數碼代幣，投資者所持的黃金代幣，代表其所獲實金的部分所有權，而且交易沒時間限制，惟在非金市交易時段，黃金代幣買賣差價較闊，每筆交易最低為0.001「金衡制」安士黃金，即相當於一個黃金代幣（參考昨日報價買入一個黃金代幣僅約20港元）；每筆交易最多為5,000金衡制安士黃金，即500萬個黃金代幣，進場門檻相對低。

另該行亦設有黃金券，最低交易額僅為一個單位，相等於本地倫敦金一錢；只需以交易時價格直接買賣，不用擔心任何隱藏費用；不設實金交收，不涉及運送或儲存成本，更毋須擔心丟失或被盜；可透過該行個人網上理財、分行及電話理財進行交易。