理財Campus：金價大牛市 投資有妙法

今年3月以來，黃金價格踩油向上，現貨金價曾突破每安士2,400美元，不斷創出新高，香港999.9飾金每両價格已升破26,000元，一片牛氣沖天令人眼前一亮。五一長假期將至，相信又會多了一批內地旅客來港，順道買金，帶旺金飾寶號生意。到底金價未來的走勢如何，是已近見浪頂，抑或長期升勢才剛開始，可以繼續逢調整分注收集，今日就同大家逐一分析。

金價年內曾累漲17% 待調整收集 現貨金價由今年初每安士2,062.59美元起步，反覆升抵4月12日刷新歷史新高的2,431.51美元，累計升超過17%，確實是多年鮮見的大升浪。回顧2009年5月至11月，以及2010年7月至2011年5月是兩輪商品爆邊期，金價在期內分別上升30%及22%，銀價更分別升34%及110%，而這兩段時間正值市場大炒預期美國推量寬措施（QE）之時，資金流入貴金屬以抵禦QE可能引發的銀紙貶值。今次金價破頂而上，其中一個原因，正是預期下半年美國聯儲局的貨幣政策將由緊轉寬，啟動減息周期。

最牛睇3千 留意美元局勢 只是今年以來金價最多曾累升逾17%，短線整固也是無可避免，收集宜分注行事，可待回試2,300美元關下注，若中東局勢再轉緊張，又或美國有更多減息的信號，不排除金價可再度突破2,400美元關，向2,500美元推進，2,200美元關支持不宜有失。

要判斷金價走勢，要睇實兩大因素，其一是美元與美息走勢，其次就是地緣政治局勢。判斷美元美息走向，離不開美國的經濟狀況以及貨幣政策變化。目前，坊間今年底的金價預測，最牛睇3,000美元，較多睇2,400至2,500美元，而區間底部則在1,900美元水平，波幅都不細，所以頗合適炒家胃納。

要判斷金價走勢，需留意美元及美息走向。 金礦股及黃金ETF精選 3大因素帶動升勢 各大機構對金價走勢預測