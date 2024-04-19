專家樓評：內地客申按與撤辣前無異

本港樓市撤辣後，內地客紛紛入市，市傳新盤市場七成交易為內地客。近日跟業界交流，他們指出撤辣後內地客不用再繳付樓價30%的「3D」辣稅，現在只須繳付最基本的「從價印花稅」，加上樓價已從2021年高位回落超過兩成，對於內地客來說，現時的香港物業對比過往可算六折出售，入市成本大大降低，而且申請按揭方面亦與香港人看齊，即使非本地收入都毋須扣減按揭成數，在以上種種有利條件下，大大刺激了內地客的入市意欲。

須入息證明 查信貸報告 事實上，近期的確接獲不少內地客查詢按揭事宜，當中發現他們對「按揭方面與香港人看齊」產生了美麗的誤會。有部分內地客以為港人向銀行申請按揭只需出示身份證及買賣合約，並證明收入足夠供款便可批出貸款，這個概念是大錯特錯。其實不論任何人士向銀行申請按揭，除了身份證明文件及買賣合約外，亦需要提供入息證明文件及審查其信貸報告，並且需要計算「供款佔入息比率」不可高於50%。

此外，部分內地客認為香港政府撤辣即表示對樓市釋出善意，故銀行方面必定會全面配合，按揭批核應該會較為寬鬆。然而，現實並不是這樣，雖然銀行要依據金管局設下的框架下操作，但事實上每間銀行都會因應自身條件及風險評估而去作出商業決定，過往亦不是每間銀行都會積極處理內地客的按揭申請，現在出現相同情況。

銀行處理申請態度不一 眼下所見，現時大約有3至4間銀行較為積極處理內地客的按揭申請，不過要注意申請人必須提交下列文件才能批出按揭，當中固然少不了提供身份證明文件，例如香港身份證、港澳通行證及內地身份證，以及物業買賣合約。

至於入息證明方面，如屬內地受薪工作便要提供最近6個月的糧單、最近期的完稅證、個人6個月的出糧戶口銀行流水及現有貸款紀錄（如有其他銀行借貸）；如屬內地公司股東，便要出示公司營業執照、驗資報告（現在「天眼查」已取代）、最新的公司審計報告及完稅證、公司6個月銀行流水、個人6個月銀行流水及現有個人貸款文件（如有）。

最後，在此再三提醒，申請按揭其實手續繁瑣，最好尋求專業人士協助，便能確保過程萬無一失。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣